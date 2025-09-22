Survivor Ayşe Yüksel evlilik yolunda! Sade bir törenle nişanlandı
Survivor yarışmasıyla ünlenen Ayşe Yüksel, dün akşam evlilik yolunda ilk adımını atarak nişanlandı. Törene dair her detayı paylaşan ünlü isim, sade bir elbise tercih etti.
EVDE NİŞANLANDI
Geçtiğimiz günlerde Maldivlerde Sercan Saray'dan evlilik teklifi alan Yüksel, nişanlandı. Evde sade bir törenle nişanlanan Ayşe Yüksel, nişanından fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.
Yüksel, nişanında beyaz sade bir elbise tercih etti.
