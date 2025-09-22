Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Survivor Ayşe Yüksel evlilik yolunda! Sade bir törenle nişanlandı

Survivor Ayşe Yüksel evlilik yolunda! Sade bir törenle nişanlandı

Survivor Ayşe Yüksel evlilik yolunda! Sade bir törenle nişanlandı
Survivor yarışmasıyla ünlenen Ayşe Yüksel, dün akşam evlilik yolunda ilk adımını atarak nişanlandı. Törene dair her detayı paylaşan ünlü isim, sade bir elbise tercih etti.

Survivor yarışmacısıyla tanınan Ayşe Yüksel, evlilik yolunda ilk adımını attı.

EVDE NİŞANLANDI

Geçtiğimiz günlerde Maldivlerde Sercan Saray'dan evlilik teklifi alan Yüksel, nişanlandı. Evde sade bir törenle nişanlanan Ayşe Yüksel, nişanından fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.

Yüksel, nişanında beyaz sade bir elbise tercih etti. 

