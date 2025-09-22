İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti! Ufuk Özkan sessizliğini bozdu

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Özkan hakkında sosyal medyada intihar girişiminde bulunduğu yönünde haberler yayılmaya başlamıştı.

Hastaneden çıkan Özkan, sessizliğini bozarak hakkındaki iddialara cevap verdi.

Sabah'a açıklamalarda bulunan Özkan, intihar girişiminde bulunduğu iddialarını şu sözlerle yalanladı:

"OĞLUMA ASLA BÖYLE BİR ŞEY YAŞATMAM"

"Benim 17 yaşında oğlum var. Oğluma asla böyle bir şey yaşatmam. Yalan haberler sosyal medyada yayıldı. Sosyal medyada birtakım tipler var. Bunlar doğru mu değil mi bakmadan kafalarından haber uyduruyorlar. Sosyal medyada reklam almak, para kazanmak için kimsenin ne aile değerlerine ne de insani değerlere bakmadan saatlerce insanlar hakkında ahkam kesiyorlar.

"ÇİN ORDUSU GİBİLER DAVA ETSEM DE BİTMEZ BUNLAR"

Sirklerde ağzına ateş götüren cambazlar var ya, bunlar da dil cambazı. Şimdi bana çevrem diyor ki bunları dava et. Çin ordusu gibiler dava etsem de bitmez bunlar. Ben bu dönemde iki tane oyunumla meşgulken bunlarla meşgul oldum. Ana haberlere kadar çıkmışım canıma kıydım diye. Erkek kardeşime de kızdım. Duygusal paylaşım yapmış, durumum çok kötüymüş gibi."

HASTANEYE KALDIRILMA SEBEBİNİ AÇIKLADI

Hastaneye neden kaldırıldığını da açıklayan ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"4 tane ağır ilaç kullanıyorum ve hepsinin de tam saatinde alınması gerekiyor. Telefonumda bile saatleri için alarm kuruyorum ama o gün telefonum da kapalıydı. İş birliği için Konya'ya gittim. Orada çekim yaparken ilaçları almayı unuttum. Ertesi gün de ilacı ne zaman aldığımı unutup, 12 saatte almam gereken ilacı 8 saat sonra almışım. Benim yüzümde lekeler çıkmaya başladı, kusmaya başladım. Ben de eve ambulans çağırdım ve hastaneye kaldırıldım. Orada doktor aldığım ilaçları sordu. Sonra da 'İlaçları erken aldığınız için ilaç zehirlenmesi yaşıyorsunuz' deyip midemi yıkadılar. Sonra da 'Hastanede bir gün kalmanız gerekiyor' deyip yoğun bakıma aldılar beni. Olay bu kadar yani. Sonra 'Canına kastetti' dediler. Ben de buna dair bir basın açıklaması yaptım. İnsanlar beni arayıp 'İyi misin? Seni yormayalım' falan diyor. Ben gayet iyiyim. Normalde benim düzeyimde karaciğer rahatsızlık yaşayanlar da ödem olur, iştahsızlık olur, halsizlik olur ama ben de çok şükür yok böyle bir şey. Tiyatro oyunlarıma devam ediyorum. Her şey yolunda çok şükür."

"BENİM GİBİ İNANÇLI OLAN BİRİ CANINA KIYMAZ"

Hayatı boyunca çizgisini koruduğunu, inançlı biri olduğunu ve Allah korkusunu olan biri olduğunu vurgulayan Özkan, "Sahneye çıkarken de yataktan ilk kalktığımda da duam ağzımdan eksik olmaz. Benim gibi inançlı olan biri canına kıymaz. Bakın ben 25 yıldır halkın sevdiği, güldüğü, takip ettiği biriyim. Ben hayatımdan çok memnunum. Allah'a şükürler olsun." diye konuştu.

Özkan, sağlık durumuyla ilgili ise çok iyi olduğunu, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğini söyledi.