Ece Erken'den çarpıcı Ufuk Özkan iddiası! ''Tanıdığımdan istemiş'' diyerek anlattı

''Geniş Aile'', ''Zengin Kız Fakir Oğlan'', ''Hayat Bazen Tatlıdır'' gibi birçok başarılı yapımda rol alan ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın geçtiğimiz günlerde intihar girişiminde bulunduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Özkan’ın ailesi, intihar iddialarını kesin bir dille yalanlarken kardeşi Umut Özkan, konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Ağabeyinin durumunun iyi olduğunu söyleyen Özkan, şu ifadeleri kullandı: "Şükürler olsun bugün abimi yoğun bakımda ziyaret ettim. Durumu çok daha iyi, bilinci açık, konuşabiliyor. Sadece kalp ritmi normalin biraz altında seyrediyor ama doktorlarımızın kontrolünde. Kısmetse 48 saatlik yoğun bakım süreci tamamlandıktan sonra ya servise çıkacak ya da taburcu edilecek. Sonrasında, bir aksilik olmazsa karaciğer nakli süreci için bir an önce harekete geçilecek. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi eksik etmeyin. Her birinizin desteği bizim çok kıymetli."

Birkaç yıl önce karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren ünlü oyuncunun çalışmaya devam ettiğini belirten kardeşi, bu durumun onu psikolojik olarak yıprattığını da açıkladı.

ECE ERKEN'DEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Gel Konuşalım programı sunucusu Ece Erken ise canlı yayında dikkat çeken iddialarda bulundu. Erken, Ufuk Özkan’ın maddi sıkıntılar yaşadığını belirterek ''Hatta ortak bir tanıdığımızdan 20 bin TL istemiş'' ifadelerinde bulundu.

Bununla birlikte programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı da Özkan’ın nafaka ödeme problemlerine, çocuğuyla görüşememesine ve geçmişte gündeme gelen alkol ile kumar iddialarına değindi.

TABURCU OLDU

Gündeme bomba gibi düşen iddiaların ardından Özkan'ın taburcu olduğu Instagram hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

UFUK ÖZKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Olayın ardından ilk kez açıklamalarda bulunan Özkan, ''Arayan soran herkese teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Kullandığım bir ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve mide bulantısı yaşadım. Doktorlar, riskli grupta olduğum için gözetim altında tuttular. Şu an iyiyim. Çok teşekkürler.'' ifadelerinde bulundu.