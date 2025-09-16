Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ufuk Özkan'dan haber var! 'İntihar teşebbüsü' iddiası sonrası kardeşi konuştu

Ufuk Özkan'dan haber var! 'İntihar teşebbüsü' iddiası sonrası kardeşi konuştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ufuk Özkan&#039;dan haber var! &#039;İntihar teşebbüsü&#039; iddiası sonrası kardeşi konuştu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin kardeşinden açıklama geldi. Ağabeyinin yoğun bakımda olduğunu söyleyip dua isteyen kardeş Özkan, neden hastanede olduğunu anlattı ve detayları bir bir açıkladı.

'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteri ile hafızalara kazınan, ardından birçok başarılı yapımda yer alan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edilmişti.

Ünlü ismin hastanede tedavi altında olduğu belirtilirken, 'intihar teşebbüsü' iddialarına yalanlama geldi. Tiyatro ve Sahne Sanatları Platformu, Özkan'ın intihar girişiminde bulunmadığı ve gözlem amaçlı hastanede olduğunu açıkladı.

TiyatroTr hesabından yapılan açıklamada “Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan rahatsızlığı nedeniyle rutin kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye başvurmuştur. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi üzerine yalnızca gözlem amaçlı 48 saatlik bir hastane sürecinde tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir” denildi.

KARDEŞİ SON NOKTAYI KOYDU

Özkan'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ağabeyinin yoğun bakımda olduğunu söyledi ve onun için dua istedi.

Ağabeyinin durumunun iyi olduğunu söyleyen Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Şükürler olsun bugün abimi yoğun bakımda ziyaret ettim. Durumu çok daha iyi, bilinci açık, konuşabiliyor. Sadece kalp ritmi normalin biraz altında seyrediyor ama doktorlarımızın kontrolünde Kısmetse 48 saatlik yoğun bakım süreci tamamlandıktan sonra ya servise çıkacak ya da taburcu edilecek. Sonrasında, bir aksilik olmazsa karaciğer nakli süreci için bir an önce harekete geçilecek. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi eksik etmeyin. Her birinizin desteği bizim çok kıymetli."

ÜNLÜ OYUNCUDAN HABER VAR

Öte yandan Ufuk Özkan'ın son durumuna dair bir paylaşım da ünlü oyuncunun yakın arkadaşı senarist Cüneyt İnay'dan geldi.

Ünlü senarist, "Arkadaşımız Ufuk Özkan değerleri düştüğü için tedbir amaçlı yoğun bakımda. Spekülatif haberler doğru değil, itibar etmeyin lütfen" ifadelerini kullandı.

Ufuk Özkan'dan haber var! 'İntihar teşebbüsü' iddiası sonrası kardeşi konuştu - 1. Resim

UZUN SÜRE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Ufuk Özkan, birkaç yıl önce karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçirmişti. Uzun bir süre tedavisi süren ünlü isim, organ nakline gerek kalmadan sağlığına kavuşmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

