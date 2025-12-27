Çorum’da cadde kenarında park halindeki bir otomobilin içerisinde 30 yaşındaki bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Buharaevler Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilin içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Araç içinde acı son: 30 yaşındaki adam ölü bulundu

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, araç içerisindeki şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan kimlik incelemesinde, hayatını kaybeden kişinin 30 yaşındaki Oğuzhan Karameşe olduğu belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin araçta ve çevrede gerçekleştirdiği detaylı çalışmaların ardından Karameşe’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze nakil aracıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

