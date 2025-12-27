Tarihi Yarımada'ya turistik tramvay geliyor. Projeyle bin kişilik turist kafilesi, 25 otobüs yerine sadece 2 tramvayla Tarihi Yarımada'ya ulaşabilecek. Bu sayede 50 dakika süren yol yaklaşık 15 dakikaya inecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tarihi Yarımada için özel bir ulaşım stratejisi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Plan sayesinde Tarihi Yarımada araç trafiğinden arındırılarak, yaya odaklı bir hale gelecek.

TURİSTLERE ÖZEL TRAMVAY!

Etaplar halinde hayata geçirilen yayalaştırma planı kapsamında, Galataport Kruvaziyer gemilerinden inen turistler için özel tramvay hizmet verecek. Aralık ayı UKOME Toplantısında alınan kararla; turistler, kendileri için tahsis edilen özel tramvaylarla, Galataport’tan Tarihi Yarımada’ya durmaksızın ulaşabilecek. Böylece, bölgedeki tur otobüsleri ve turizm servislerinin neden olduğu araç yoğunluğu azalacak.

TÜRSAB İŞ BİRLİĞİYLE ÖZEL DURAK İNŞA EDİLDİ

İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Barış Yıldırım projeyle ilgili şunları söyledi: "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planımız kapsamında, Tarihi Yarımada ulaşım eğilim planını oluşturduk. Bu kapsamda daha önce kararı alınmış olan bu hattın planlaması, TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) iş birliğiyle yapıldı. Buraya özel durak inşa edildi. Bu hizmetle birlikte tur otobüslerini ve turist otobüslerini tarihi yarımadadan arındırarak, turistlerimizin nitelikli bir ulaşım hizmetine erişmesini sağlayacağız” dedi.

Tarihi Yarımadaya turistik tramvay! 50 dakikalık yol 15 dakikaya inecek

45-50 DAKİKALIK YOLCULUK 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Turistik tramvay, Tophane 2-Sultanahmet-Beyazıt istasyonları arasında hizmet verecek. Yaklaşık 1.000 kişilik bir turist kafilesi, daha önce 25 ayrı otobüsle, trafik durumuna bağlı olarak 45 dakika, 50 dakika hatta zaman zaman bir saatin üzerinde bir sürede Sultanahmet’e taşınabiliyordu. Yeni uygulamayla birlikte, raylı sistemler sayesinde yalnızca iki araçla, yolculukları yaklaşık 15 dakika sürecek.

Seferler, sabah 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın yolcu trafiğini etkilemeyecek şekilde düzenlenecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası