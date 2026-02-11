İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üniversite öğrencilerine yönelik “Genç Üniversiteli” desteğinde ikinci ödeme takvimi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2025-2026 eğitim döneminde 100 bin öğrenciye toplam 20 bin TL olarak verilen burs desteğinin ilk 10 bin TL’lik bölümü 8 Ocak tarihinde hesaplara yatırılmıştı. Şimdi ise gözler, İBB bursu 2. taksit ödemelerinin yapılacağı tarihe çevrildi.

Genç Üniversiteli eğitim desteği kapsamında İBB 100 bin üniversite öğrencisine toplam 20 bin TL burs sağlıyor. Ödeme planlaması iki taksit halinde yürütülüyor. Peki, İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak?

İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? İlk taksit ödemeleri 8 Ocakta yatırıldı

İBB BURSU 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

İBB bursunun ikinci taksit ödeme tarihi için resmi bir gün açıklaması yapılmadı. İlk taksit 8 Ocak’ta yatırılırken ikinci taksidin geçtiğimiz sene olduğu gibi Nisan ayında yatması tahmin ediliyor.

İBB burs desteğinde kontenjan nedeniyle ilk 100 bin kişi içine giremeyen gençler için de ayrı bir sosyal destek kalemi oluşturdu. Sıralama dışında kalan 10 bin öğrenciye 5 bin TL tutarında kıyafet desteği ödemesi yapıldı.

KİMLER İBB BURSU ALABİLİR?

İBB burs başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.



Başvuru yapmayacak öğrenciler:

Açık öğretimde okuyan öğrenciler,

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler,

Ücretli değişim programında bulunanlar,

Ön Lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek Lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler.

