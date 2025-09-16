Ankara'da dehşet! Uzman çavuş olan bacanağını öldürüp intihar etti

Sabah 06.40 sıralarında Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan 36 yaşındaki Emre B.'ye otomobilin içinden ateş açıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Emre B.'nin vurulduğu yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

ZANLI ARACINDA İNTİHAR ETTİ

Emre B.'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cinayeti işlediği belirlenen Emre B.'nin bacanağı Uğur B.'nin ise olay yerinin 500 metre ilerisinde aracının içinde aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

Cinayetin nedeninin henüz belirlenemediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.