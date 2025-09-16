Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'da dehşet! Uzman çavuş olan bacanağını öldürüp intihar etti

Ankara'da dehşet! Uzman çavuş olan bacanağını öldürüp intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da Uğur B. isimli şahıs, uzman çavuş olarak görev yapan bacanağını silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti.

Sabah 06.40 sıralarında Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan 36 yaşındaki Emre B.'ye otomobilin içinden ateş açıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Emre B.'nin vurulduğu yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara'da dehşet! Uzman çavuş olan bacanağını öldürüp intihar etti - 1. Resim

ZANLI ARACINDA İNTİHAR ETTİ

Emre B.'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cinayeti işlediği belirlenen Emre B.'nin bacanağı Uğur B.'nin ise olay yerinin 500 metre ilerisinde aracının içinde aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

Cinayetin nedeninin henüz belirlenemediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

