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İstanbul'da cinayet! Önce bıçakladı, sonra izledi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;da cinayet! Önce bıçakladı, sonra izledi...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir şahıs, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan adamı sokak ortasında bıçakladı. Zanlı kanlar içinde kalan adamı bir süre izledikten sonra telefonunu da alıp kaçtı...

Olay, Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi'nde gece saat 02.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu R.S., aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan kişiyle sokakta karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. İkilinin atışması daha sonra kavgaya döndü. R.S., yanında taşıdığı bıçakla kavga ettiği kişiye saldırdı.

BIÇAKLAYIP BAŞINDA BEKLEDİ

Talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığılırken, zanlı başında bekledi. Daha sonra yerde kanlar içinde kalan adamın cep telefonunu da alarak kaçtı.

AVCILAR'DA YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen saldırgan, Avcılar'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin "kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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