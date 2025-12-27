İstiklal Marşı’nın yazarı, fikir ve edebiyat dünyasının öncü isimlerinden Mehmet Akif Ersoy, vefatının yıl dönümünde yurt genelinde düzenlenen anma programları, etkinlikler ve paylaşımlarla hatırlanıyor. Hayatı, eserleri ve biyografisi yeniden gündeme gelirken milli şairin bıraktığı miras bir kez daha hatırlanıyor.

Mehmet Akif Ersoy, kaleme aldığı eserlerin yanı sıra yaşadığı hayat ve duruşuyla da Türk edebiyatında ve düşünce tarihinde derin izler bıraktı. Ölüm yıldönümünde Ersoy’un hayat yolculuğu, edebi üretimi ve İstiklal Marşı’nı yazma süreci, çeşitli etkinlikler ve yayınlarla yeniden hatırlanıyor.

MEHMET AKİF ERSOY ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILIYOR

Milli şair Mehmet Akif Ersoy, her yıl olduğu gibi bu yıl da vefatının yıl dönümünde anma programlarıyla anılıyor. Vefatının üzerinden 89 yıl geçen Ersoy'un kültür ve edebiyat çevrelerinde düzenlenen panel, konferans ve okuma etkinliklerinde fikir dünyası, sanat anlayışı ve toplumsal etkisi ele alınıyor.

Anma etkinliklerinde özellikle Ersoy’un İstiklal Marşı’nı kaleme alırken gösterdiği hassasiyet ve ödül kabul etmemesi gibi yönleri öne çıkarılıyor. Milli Mücadele döneminde üstlendiği sorumluluklar, vaazları ve Anadolu’yu dolaşarak verdiği mücadele, onun yalnızca bir şair değil, aynı zamanda bir fikir ve aksiyon insanı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Mehmet Akif Ersoy ölüm yıldönümünde anılıyor

MEHMET AKİF ERSOY HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873’te İstanbul Fatih’te dünyaya geldi. Küçük yaşlarda mahalle mektebine başlayan Ersoy, rüştiye yıllarında Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerindeki başarısıyla dikkat çekti. Babası Mehmet Tahir Efendi’den aldığı dini ve dil eğitimi, onun düşünce dünyasının şekillenmesinde önemli rol oynadı.

Eğitim hayatını Baytar Mektebi’nde birincilikle tamamlayan Ersoy, meslek hayatının yanı sıra edebiyata yöneldi. Şiirlerini yedi kitaptan oluşan Safahat’ta toplayan Ersoy, toplumun sorunlarını, ahlaki değerleri ve milli bilinci eserlerine taşıdı. 1921’de kabul edilen İstiklal Marşı’nı Türk milletine armağan eden Ersoy, bu eseri Safahat’a koymadı. 27 Aralık 1936’da İstanbul’da hayatını kaybeden milli şairin kabri Edirnekapı Şehitliği’nde bulunuyor.

Mehmet Akif Ersoy ölüm yıldönümünde anılıyor

MEHMET AKİF ERSOY KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

1873 doğumlu olan Ersoy, 63 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ölümünün ardından Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası