Büyük şair unutulmadı! Yahya Kemal Aziz İstanbul'da yâd edilecek

Büyük şair unutulmadı! Yahya Kemal Aziz İstanbul’da yâd edilecek

Güncelleme:
Büyük şair unutulmadı! Yahya Kemal Aziz İstanbul'da yâd edilecek
Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan “İstanbul şairi” Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 67. yıl dönümü öncesinde yâd edilecek.

MURAT ÖZTEKİN - İBB Kültür tarafından düzenlenen “Aziz İstanbul: Yahya Kemal Anma Günü” adlı faaliyet, 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde şairin çok sevdiği ve uğruna şiirler kaleme aldığı İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleşecek.

31 Ekim’de “Yahya Kemal’in İstanbul’u” temalı tekne gezisiyle başlayacak program, düzenlenecek açık oturumlar, söyleşiler ve konserle devam edecek.

1 Kasım Cumartesi günü ise, Metrohan’da uzman konukların katılımıyla Yahya Kemal Beyatlı ve eserlerinin çeşitli yönleriyle ele alınacağı iki açık oturum yapılacak.

Ardından, şair Hilmi Yavuz ile yazar Beşir Ayvazoğlu, Türk edebiyatında Yahya Kemal’in yeri ve önemini anlatmak üzere Ercan Yılmaz moderatörlüğünde dinleyicilerle buluşacak.

Anma faaliyetleri, Dilek Türkan’ın Yahya Kemal Beyatlı şiirlerinden bestelenmiş eserleri seslendireceği konserle sona erecek.

“Aziz İstanbul: Yahya Kemal Anma Günü”ne ücretsiz katılım için “kultursanat.istanbul” web adresinden bilgi alınabiliyor.

