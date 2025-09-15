Ufuk Özkan eski eşi Nazan Güneş kimdir? Ufuk Özkan son dakika sağlık durumu sonrası gündeme geldi!

Ufuk Özkan eski eşi Nazan Güneş kimdir, Ufuk Özkan son dakika sağlık durumu nedir, Ufuk Özkan öldü mü, hastalığı ne gibi sorular kamuoyunca merakla araştırılıyor. Yaşanan sağlık sorunu ve intihar iddialarıyla gündeme gelen Özkan sevenlerini de endişelendirdi.

UFUK ÖZKAN ESKİ EŞİ NAZAN GÜNEŞ KİMDİR?

Ufuk Özkan’ın uzun süre evli kaldığı eski eşi Nazan Güneş, özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih eden bir isim. Eğitimini İstanbul’da tamamlayan Güneş, iş hayatında çeşitli alanlarda görev aldı. Sanata olan ilgisiyle bilinen Güneş, Anadolu Ateşi topluluğunda baş dansçı olarak yaklaşık 10 yıl görev yaptı.

2005 yılında Ufuk Özkan ile dünyaevine giren çiftin Eren adında bir oğulları dünyaya geldi. Uzun süren evlilikleri, 2 Ağustos 2022 tarihinde karşılıklı anlaşma ile sona erdi.

UFUK ÖZKAN SON DAKİKA DURUMU NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmeler, Özkan’ın sağlık durumu üzerine yoğun bir merak oluşturdu. İddiaya göre Beşiktaş’taki evinde yaşanan intihar girişimi sonrası oyuncu hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamalara göre, 50 yaşındaki Özkan’ın sağlık durumu iyi ve kontrol altında tutuluyor.

Daha önce karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Özkan, bu süreci başarıyla atlatmıştı. Hayranları ise Özkan’ın son sosyal medya paylaşımları ve sağlık durumu hakkında yakından bilgi almak istiyor.

UFUK ÖZKAN ÖLDÜ MÜ?

Son iddialara rağmen Ufuk Özkan’ın hayatta olduğu ve tedavi sürecinin başarılı şekilde devam ettiği bildirildi. Oyuncunun sağlık durumu iyi olup, ailesi ve yakın çevresiyle birlikte kontrol altında tutuluyor.

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975’te Almanya’da doğdu. Çerkez kökenli olan Özkan, 12 yaşında ailesiyle Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Eğitimine Samsun’da devam eden Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Asuman Dabak Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptı. 2009-2011 yıllarında “Geniş Aile” dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Almanca ve İngilizce bilen Özkan, tiyatro ve televizyon projelerinde aktif olarak kariyerine devam ediyor.