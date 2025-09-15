Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan sevenlerini üzen haber! İntihar girişiminde bulundu

Geniş Aile'de dizisindeki Cevahir rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir sağlık sorunları ve eski eşiyle yaşadığı nafaka kriziyle konuşuluyordu. İddiaya göre Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ekol TV'de yer alan habere göre hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

KİRASINI ZOR ÖDEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanelik olan ve zor günler geçiren Özkan, eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde "Kiramı bile zor ödüyorum" diyerek sitemde bulunmuştu.