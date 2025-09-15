Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Takipçisi 800 bin TL istedi! Çelik küplere bindi: Neye güvenerek böyle harcama yaptınız?

Takipçisi 800 bin TL istedi! Çelik küplere bindi: Neye güvenerek böyle harcama yaptınız?

- Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Çelik, sosyal medya hesabından kendisine gönderilen bir mesajı paylaştı. Bir kadın takipçisinin borçları nedeniyle kendisinden 800 bin lira talep etmesi üzerine Çelik'in "Bir sanatçı olarak kullandığım kredi kartı 150 bin TL. Hangi gelirinize ve neye güvenerek böyle bir harcama yüküne girmiş olabilirsiniz?" cevabını verdiği görüldü.

Ünlüler zaman zaman sosyal medya hesaplarından kendilerine gelen komik ya da rahatsız edici paylaşımları takipçileriyle duyuruyor.

Son olarak şarkıcı Çelik, kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Bir kadın takipçisinin 31 bin lira maaş aldığını ve 800 bin lira borcu olduğunu ileterek ısrarla kendisinden para istediğini belirten Çelik, mesajı ifşa etti.

"İNSAN BABASINDAN 800 BİN TL İSTEYEMEZ"

Ekran görüntüsüne "O kadar fazla böyle mesaj alıyorum ki. Mantık sınırlarını aşan şeyler. Birçok sanatçı arkadaşım gibi can-ı gönülden destek olduğum çok fazla şey var, duyurmayı da asla doğru bulmuyorum. Ancak böyle ısrarcı talepler oldukça rahatsız edici. İnsan babasından 800 bin TL isteyemez." notunu ekleyen Çelik'in kadın takipçisine verdiği cevap da dikkat çekti.

"NEYE GÜVENDİNİZ?"

Çelik'in 800 bin liralık kredi borcunu kapatmak için para isteyen takipçisine "Hanımefendi lütfen yanlış anlamayın ama benim 30 yıllık bir sanatçı olarak kullandığım kredi kartı 150 bin TL. Hangi gelirinize ve neye güvenerek böyle bir harcama yüküne girmiş olabilirsiniz?" cevabını verdiği görüldü.

