Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde mezarcılık yapan Yusuf Ebu Hatab (65), İsrail’in sürdürdüğü soykırım sırasında son iki yılda oğlu ve kardeşi dâhil yaklaşık 18 bin kişiyi toprağa verdiğini söyledi.

2005’ten bu yana mezarcılık yapan Ebu Hatab, hayatının en zor ve en yorucu dönemini son iki yılda yaşadı. İsrail’in yoğun saldırıları devam ederken katliamlar, defin işlemleri, toplu mezarlar ve yer altı mezarlarının hayatının bir parçası hâline geldiğini söyleyen Ebu Hatab, yer sıkıntısı sebebiyle yer altı mezarlarında tek bir odaya 15 cenaze defnetmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Ebu Hatab, İsrail ordusunun Nasır Hastanesini kuşatma altına aldığı dönemde mecburen burayı bir nevi toplu mezara çevirdiğini ve avlusuna 550 cenaze defnettiğini aktardı. Yardımcısı olmadığı için cenazeleri tek başına yıkayıp kefenlediğini belirten Ebu Hatab, hatta bir adli tıp çalışanı gibi telefonuyla da delilleri belgelediğini anlattı.

