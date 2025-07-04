Şarkıcı Çelik yangın bölgesinde: "Ne yapacağımı bilmiyorum"

İzmir'in Ödemiş ve Buca ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Çeşme'deki alevler kontrol altına alındı. Ünlü şarkıcı Çelik de yangın bölgesine gitti ve sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürerken, İzmir'in Buca ve Ödemiş ilçelerinde alevlere müdahale tüm hızıyla devam ediyor. Çeşme'de ise yangınların kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangın nedeniyle yeni klip yayınını erteleyen ünlü şarkıcı Çelik de afet bölgesine giderek destek verdi. Gece saatlerinde yola çıkan Çelik, ilk olarak Ödemiş'e ulaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekran başında çaresizce oturmak ya da sosyal medyada laf yarıştırmak yerine sahaya gelmeyi tercih ettim. Arazi aracımla gerekirse su taşırım, gerekirse hasta götürürüm" ifadelerini kullandı.

"AMA BİR ŞEKİLDE DESTEK OLMAK İSTİYORUM"

Buca ve Çeşme’ye de gideceğini belirten şarkıcı, "Hiçbir planım yok, sadece birine su verir miyim, birini hastaneye mi götürürüm bilmiyorum. Ama bir şekilde destek olmak istiyorum" dedi.

Yaşananları "çok üzücü" olarak nitelendiren Çelik Erişçi, "Evde oturmak içime sinmedi. Bir şey yapabilir miyim diye geldim. Burada çok sayıda resmi görevli var, biz de elimizden gelen neyse onu yapacağız" diyerek duyarlılığını ortaya koydu.