'Star Wars'un 'Amiral Piett'i Kenneth Colley hayatını kaybetti

"Star Wars" serisinde canlandırdığı 'Amiral Piett' karakteriyle tanınan İngiliz oyuncu Kenneth Colley, 87 yaşında hayatını kaybetti.

"Star Wars" serisinde ‘Amiral Piett’ karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Kenneth Colley, 87 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncunun, Covid-19 sonrası gelişen zatürre nedeniyle, İngiltere'nin Kent bölgesindeki evinde hayatını kaybettiği açıklandı.

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Colley'nin menajeri Julian Owen, oyuncunun kısa bir süre önce yaşadığı düşme sonucu kolundan yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, burada Covid-19’a yakalandığını ve ardından zatürre geçirdiğini belirtti. Ünlü oyuncunun, pazartesi günü yakın dostlarının yanında vefat ettiği ifade edildi.

Julian Owen, Colley için yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Ken Colley, 60 yıla yayılan kariyeriyle dikkat çeken oyuncularımızdan biriydi. Tiyatrodan sinemaya, televizyondan animasyona kadar uzanan geniş bir yelpazede unutulmaz rollere imza attı.”