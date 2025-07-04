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ABD’li oyuncu Michael Madsen’in cesedi bulundu, ölüm nedeni ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD’li oyuncu Michael Madsen’in cesedi bulundu, ölüm nedeni ortaya çıktı
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Kill Bill" ve "Rezervuar Köpekleri" gibi filmleriyle tanınan ABD'li oyuncu Michael Madsen, 67 yaşında hayatını kaybetti. Evinde vefat ettiği öğrenilen Madsen’in ölüm nedeni ortaya çıktı.

Oynadığı karanlık karakterlerle bilinen Amerikalı oyuncu, yapımcı ve yönetmen Michael Madsen’den acı haber geldi.

California eyaletinin Los Angeles kenti polis yetkililerinden Christopher Jauregui, yaptığı açıklamada, Madsen'in Malibu'daki evinde ölü bulunduğunu belirtti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Jauregui, 67 yaşındaki Madsen'ın "doğal nedenlerden" hayatını kaybettiğini ve şüpheli bir durum görülmediğini ifade ederken, ünlü oyuncunun menajeri Ron Smith ölüm sebebinin "kalp krizi" olduğunu kaydetti.

ABD’li oyuncu Michael Madsen’in cesedi bulundu, ölüm nedeni ortaya çıktı - 1. Resim

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun "Kill Bill" ve "Rezervuar Köpekleri" filmleriyle adından söz ettiren Madsen, kariyeri boyunca 300'ü aşkın yapımda yer aldı.

3 SENE ÖNCE EVLAT ACISI YAŞAMIŞTI

Madsen’in 26 yaşındaki oğlu Hudson, Hawaii’de Oahu adasında 2022’de ölü bulunmuştu. Ölüme silahla açılan ateşin yol açtığı ortaya çıkarken, Honolulu emniyet sözcüsü, “Hudson Lee Madsen’in kafasına açılan ateşle öldüğünü teyit edebiliriz” dedi. Polis, olayı intihar olarak değerlendirmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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