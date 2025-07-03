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Kemal Sunal dualarla anıldı! Dikkat çeken isimlerde oradaydı...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kemal Sunal dualarla anıldı! Dikkat çeken isimlerde oradaydı...
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Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının 25. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başlayan törene, Sunal'ın ailesi, yakınları, sevenleri ve dostları katıldı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal’ın vefatının üzerinden 25 yıl geçti. Sunal, vefatının 25. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törene, ailesinin yanı sıra birçok isim de katıldı.

Kemal Sunal dualarla anıldı! Dikkat çeken isimlerde oradaydı... - 1. Resim

Sanatçının eşi Gül Sunal, eşine duyulan sevgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Herkeste hakikaten çok yüksek sevgi ve bağlılık görüyorum. Hala bizim yanımızda olanlara çok teşekkür ediyorum. Biz Kemal'i her gün anıyoruz çünkü o ailemizin reisi ve aramızda yok. Bundan dolayı da benim için zaman ağır geçiyor. Hatta artık geçmemeye başladı. Gittikçe daha fazla zorlandığımı hissediyorum. Allah'tan çocuklar, torunlar, sizler varsınız ve böylece zamanı doldurmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Kemal Sunal dualarla anıldı! Dikkat çeken isimlerde oradaydı... - 2. Resim

Sunal'ın kızı Ezo Sunal da dostlarının kendilerini 25 yıldır yalnız bırakmadığını belirterek, "Buraya gelmeden önce bir arkadaşım aradı ve bana, 'Dedem 82, küçük yeğenim ise 5 yaşında ve her ikisi de babanın filmlerini izliyor.' dedi. Galiba bu durum böyle devam edecek çünkü ben de babamı hala aynı coşkuyla izliyorum. Herhalde bu dünya tarihinde de çok fazla görülen bir örnek değil" dedi.

"İNSAN YAŞ GİTTİKÇE DAHA DUYGUSALLAŞIYOR"

Usta oyuncunun oğlu Ali Sunal ise her sene biraz daha yorucu olduğunu ifade etti. Kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Sunal, duygularını şu sözlerle paylaştı:

Kemal Sunal dualarla anıldı! Dikkat çeken isimlerde oradaydı... - 3. Resim

"İnsan galiba yaş gittikçe daha çok duygusallaşıyor. Hepimiz yaşamak için bir misyon buluyoruz. Ben de çocuklarıma Kemal dedelerini anlatıyorum. Onu hiç tanımıyorlar, hiç görmediler ama onu çok seviyorlar. Babama karşı duyulan inanılmaz sevgi, onu kaybetmemizden 25 sene sonra bile aynı hızla, aynı şiddette devam ediyor. Kalbi bir görev olarak 5-6 yaşındaki çocuklarına Kemal Sunal'ı tanıtan, filmlerini seyrettiren insanlar görüyorum. Kemal Sunal sevenlere de buradan ayrıca çok teşekkür ediyorum."

Kemal Sunal dualarla anıldı! Dikkat çeken isimlerde oradaydı... - 4. Resim

Sanatçı Ulvi Alacakaptan, Kemal Sunal'ın hak ettiği değeri göremediğini söyledi. Sunal'ın işine son derece saygı duyan bir oyuncu olduğunun altını çizen Alacakaptan, "Ben öğrencilerime şu tavsiyede bulunuyorum: 'Ünlü olacaksanız, Kemal Sunal gibi olun' seyircinin Kemal Sunal'a haksızlık ettiğini düşünüyorum. Onu sadece belirli filmlerde görmek ve hatırlamak istediler, oysa o başka filmler de yapmak istiyordu. Bizim seyircimiz biraz tembeldir ve onun bu talebine ne yazık ki karşı çıkmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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