Kemal Sunal'ın herkesten sakladığı sır yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer...

‘İnek Şaban'dan ‘Kibar Feyzo'ya sayısız karakterle hafızalara kazınan usta oyuncu Kemal Sunal’ın yıllarca gizli kalan sırrı gün yüzüne çıktı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal’ın vefatının üzerinden 25 yıl geçti. 1972 yılında ‘Tatlı Dillim’ filmiyle sinema kariyerine başlayan Sunal, özellikle ‘Hababam Sınıfı’ serisinde canlandırdığı ‘İnek Şaban’ karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazandı.’ Zübük’, ‘Davaro’, ‘Kibar Feyzo’ ve ‘Apti’ gibi filmlerle Türk sinemasında derin izler bıraktı.

Aradan geçen yıllara rağmen filmleri farklı kuşaklar tarafından ilgiyle izlenmeye devam eden usta oyuncuyla ilgili bugüne kadar kamuoyuyla paylaşılmamış bir bilgi ortaya çıktı.

HER YIL DÜZENLİ OLARAK ALMANYA'YA GİDİYORDU

Elde edilen bilgilere göre, Kemal Sunal her yıl düzenli olarak Almanya’ya gidiyor ve bu ziyaretleri ailesinden gizli yürütüyordu. Bu seyahatlerin temel amacının kalp kontrolleri olduğu öğrenildi.

Ancak dönemin koşullarında sağlık durumuna ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı ve konu medyada yer bulmadı. Usta oyuncunun kalp rahatsızlığına dair detaylar halen netlik kazanmış değil.