Kemal Sunal'ın hayatını kaybettiği uçağın görüntüleri ortaya çıktı! Bakın ne olarak kullanılıyor

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 yılında bindiği uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. O uçağın son hali ortaya çıktı. Ünlü sanatçının hayatını kaybettiği uçağın şimdilerde Kastamonu’da bir kafeye dönüştüğü iddia edildi.

1980'lere damga vuran Yeşilçam filmleri günümüzde de aynı ilgiyle izleniyor. Bu filmlerde dikkat çeken isimlerden biri de şüphesiz Kemal Sunal…

Yeşilçam’ın efsanevi ismi Kemal Sunal’ın vefatının üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen halen daha hafızlardaki yerini koruyor. Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde, Balalayka filminin çekimleri için bindiği uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Son günlerde sosyal medyada, Kemal Sunal'ın kalp krizi geçirdiği uçakla ilgili paylaşımlar gündeme geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülerde, ünlü sanatçının hayatını kaybettiği uçağın şimdilerde Kastamonu’da bir kafeye dönüştüğü iddia edildi.