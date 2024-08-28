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İdo Tatlıses oyuncu mu oluyor? "Paranın iki katını kazanmaya başladım!" diyerek açıkladı

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İdo Tatlıses oyuncu mu oluyor? &quot;Paranın iki katını kazanmaya başladım!&quot; diyerek açıkladı

Magazin Haberleri

Yasemin Şefkatli ile mutlu bir evliliği olan İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses geçtiğimiz aylarda baba olmuştu. İdo Tatlıses son olarak katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Tatlıses oyunculukla ilgili sorulan soruya dikkat çeken bir cevap verdi.

2021 yılında ses getiren bir düğünle dünyaevine giren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ocak ayında ikiz bebeklerine kavuşmuştu.

İdo Tatlıses oyuncu mu oluyor? "Paranın iki katını kazanmaya başladım!" diyerek açıkladı - 1. Resim

Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini yaşayan ve oğullarıyla ilgilenen Tatlıses çifti, Saba Tümer’le Bu Yaz adlı YouTube programına konuk oldu.

İdo Tatlıses oyuncu mu oluyor? "Paranın iki katını kazanmaya başladım!" diyerek açıkladı - 2. Resim

İDO TATLISES'TEN OYUNCULUK AÇIKLAMASI

Babasının izinden giderek şarkıcılığı tercih eden ünlü isim, "Oyunculuk düşünüyor musun?" sorusuna şaşırtan bir cevap verdi.

İdo Tatlıses oyuncu mu oluyor? "Paranın iki katını kazanmaya başladım!" diyerek açıkladı - 3. Resim

Tatlıses "6-7 yıl önce Fırat Parlak’la bir dizi projesi için imza attık, anlaştık. Sonrasında şarkıcılığa devam ettim. ‘Sen’ şarkım patladı. Ayda alacağım paranın iki katını, bir günde kazanmaya başladım. İşler artmaya başladı. Fırat Abi ‘Şarkıcılığa mı devam edeceksin?’ diye sordu. Ben de 'İyi gidiyoruz' dedim. O proje rafa kalktı. Ama oyunculukla alakalı böyle bir anım var" dedi.

Düzenleyen:  - Magazin
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