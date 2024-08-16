İdo Tatlıses Yunanistan'da ödediği hesabı paylaştı: "Gırtlağımıza kadar yedik"

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli ve arkadaşlarıyla tatile gitti. Tatlıses, Yunanistan tatilinde ödediği 5 kişilik hesabı sosyal medya hesabından paylaştı.

Burak Yılmaz lüks bir yazlık ve tekne satın aldı! Yatırımına ödediği tutar dudak uçuklattı

Burak Yılmaz lüks bir yazlık ve tekne satın aldı! Yatırımına ödediği tutar dudak uçuklattı

2021 yılında görkemli bir törenle evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti geçtiğimiz aylarda ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı.

Mutlu bir evlilikleri olan çift arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan'da tatile gitti. İdo Tatlıses, yemek yedikleri bir mekanda gelen hesabı Instagram hesabından paylaştı.

Tatlıses, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: "Gırtlağımıza kadar yedik içtik. 5 kişi hesap bu. Merak edenlere" diyen Tatlıses'in ödedikleri hesap 71.50 euro yani 2.646 TL.”

İdo ayrıca ana yemeklerin 10 euro olduğunu belirtti: "Alttaki 10 euro'lar ana yemek!"