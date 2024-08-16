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Burak Yılmaz lüks bir yazlık ve tekne satın aldı! Yatırımına ödediği tutar dudak uçuklattı

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Burak Yılmaz lüks bir yazlık ve tekne satın aldı! Yatırımına ödediği tutar dudak uçuklattı

Magazin Haberleri

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'dan dev bir yatırım geldi. Ünlü isim, yazı geçirmek için Bodrum Yalıkavak’ta lüks bir yazlık ev ve bir tekne satın aldı. Yılmaz, yaptığı yatırım için 5 milyon euroya yakın para harcadığı iddia edildi.

Başarılı futbol kariyerinin ardından Kayserispor Teknik Direktörü olan Burak Yılmaz, yazı geçirmek için Bodrum Yalıkavak’ta lüks bir yazlık ev ve bir de tekne satın aldı.

Burak Yılmaz lüks bir yazlık ve tekne satın aldı! Yatırımına ödediği tutar dudak uçuklattı - 1. Resim

Hürriyet'in haberine göre; Yılmaz, Bodrum’un gözde bölgelerinden Yalıkavak’ta yer alan yazlık evi için 4 milyon Euro ödedi. Ünlü isim, deniz keyfini de ihmal etmedi ve lüks bir tekne aldı. Yılmaz tekne için 700 bin Euro harcadı. 

Burak Yılmaz lüks bir yazlık ve tekne satın aldı! Yatırımına ödediği tutar dudak uçuklattı - 2. Resim

Hem evi hem de teknesiyle dikkat çeken Burak Yılmaz, futbol kariyerinin yanı sıra yaptığı yatırımlarla da gündemden düşmüyor.

Burak Yılmaz lüks bir yazlık ve tekne satın aldı! Yatırımına ödediği tutar dudak uçuklattı - 3. Resim

BURAK YILMAZ KİMDİR?

15 Temmuz 1985 Antalya doğumlu Burak Yılmaz, Bir dönem Beşiktaş'ta kalecilik yapan Fikret Yılmaz'ın oğludur ve Antalyaspor'un altyapısında futbola başlamıştır.

Kariyeri boyunca beş ayrı takım (Beşiktaş: 2007-08; Fenerbahçe: 2008-09; Trabzonspor: 2011-12; Galatasaray: 2012-13, 2013-14, 2014-15; Lille: 2021-22) formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynama başarısı gösteren ilk Türk oyuncu olmuştur.

Uzun dönem Galatasaraylı futbolcu olarak tanınan Burak Yılmaz A milli takımda da yer buldu. Yılmaz, 2001 yazında U-17 millî takımı kadrosuna davet edildi. Kamp çalışmaları esnasında ilk kez Selçuk İnan ile birlikte oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, 3 Temmuz 2001 günü gerçekleşen İsrail karşılaşmasıyla millî oldu. 6 Ekim 2023 tarihinde Şenol Güneş'in istifa etmesi üzerine Beşiktaş futbol takımının geçici teknik direktörü olarak göreve başladı.

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