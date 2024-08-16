Kerem Aktürkoğlu'nun giydiği tişört olay oldu! Fiyatı şoke etti

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz günlerde üzerinde tesisat aletleri olan bir tişört giydi. Ünlü ismin tişörtü sosyal medyada çok konuşulurken fiyatı duyanları şoke etti.

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Kerem Aktürkoğlu, sahadaki başarısı kadar ilginç tarzıyla da dikkat çekti. Ünlü isim geçtiğimiz günlerde bir tişört giydi. Üzerindeki tesisat aletlerini görenler hayret etti.

Ünlü ismin tişörtü sosyal medyada çok konuşulurken fiyatı duyanları şoke etti. Dünyaca ünlü markaya ait olan bu tişört tam olarak 40 bin 450 TL.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Tişörtün hem tasarımı hem de fiyatı sosyal medyada olay oldu. “40 Bin TL’mi yoksa 40 TL’mi?”, “Ünlülerin para harcadığı şeyler şoke ediyor”, “Bir daha alışverişe çıkma” gibi yorumlar yapıldı.