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İş adamı Ricardo Salinas Pliego tatil için Bodrum'u tercih etti! Lüks yatı dikkat çekti

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İş adamı Ricardo Salinas Pliego tatil için Bodrum&#039;u tercih etti! Lüks yatı dikkat çekti

Magazin Haberleri

10 milyar dolarlık bir serveti bulunan Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pliego tatil için Muğla’yı tercih etti. Ünlü ismin Yalıkavak’ta 600 ton yakıt alan yatını görenler şaşırdı.

Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego, tatil için Türkiye’yi tercih eden isimlerden oldu.  Ünlü isim Bodrum'da tatil yapıyor.

 

İş adamı Ricardo Salinas Pliego tatil için Bodrum'u tercih etti! Lüks yatı dikkat çekti - 1. Resim

10 milyar dolarlık bir serveti olan Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pliego, mega yatını Yalıkavak açıklarına demirledi.

İş adamı Ricardo Salinas Pliego tatil için Bodrum'u tercih etti! Lüks yatı dikkat çekti - 2. Resim

68 yaşındaki iş insanı, 600 ton yakıt alan mega yatını görenler şaşırdı. Ricardo Salinas Pliego'nun yatından kalabalık bir grup, akşam saatlerinde tekneden inip bit bot aracılığıyla karaya geçti.

İş adamı Ricardo Salinas Pliego tatil için Bodrum'u tercih etti! Lüks yatı dikkat çekti - 3. Resim

Habertürk’ün haberine göre, Ricardo Salinas Pliego'nun ayrıca teknesinde helikopterinin hazır bulunduğu görüldü.

İş adamı Ricardo Salinas Pliego tatil için Bodrum'u tercih etti! Lüks yatı dikkat çekti - 4. Resim

 

Düzenleyen:  - Magazin
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