İş adamı Ricardo Salinas Pliego tatil için Bodrum'u tercih etti! Lüks yatı dikkat çekti

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 16 Ağustos 2024 09:19 - Güncelleme: 16 Ağustos 2024 09:30 - Güncelleme:

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10 milyar dolarlık bir serveti bulunan Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pliego tatil için Muğla’yı tercih etti. Ünlü ismin Yalıkavak’ta 600 ton yakıt alan yatını görenler şaşırdı.