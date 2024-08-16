Adana’da dehşet! 'Sıfır Bir' dizisi oyuncusu Taner Adakaner sırtından vuruldu!

'Sıfır Bir' dizisinde rol alan Tümer Adakaner, Adana'da silahlı saldırıya uğradı. Özel bir araçla hastaneye kaldırılan Adakaner’in ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı ortaya çıktı. Polis olayla inceleme başlattı.

Olay, Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre dizi oyuncusu Tümer Adakaner’in sahibi olduğu paça salonuna koşarak giren bir şüpheli, Adakaner’e çay içtiği esnada ateş etti.

Sırt bölgesine kurşun isabet eden Adakaner, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

TÜMER ADAKANER AMELİYATA ALINDI

Özel bir araçla kaldırılan Adakaner’in ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı ortaya çıktı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.