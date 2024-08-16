‘MasterChef kurgu’ iddialarına eski yarışmacı Batuhan Bayır’dan cevap! Her şeyi tek tek anlattı

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye’nin kurgu olduğu iddialarına eski yarışmacı Batuhan Bayır’dan cevap geldi. Konuyla ilgili söylentileri yalanlayan Bayır, kafaları kurcalayan sorulara açıklık getirdi.

İzleyenler tarafından beğeniyle takip edilen MasterChef Türkiye’nin yeni sezonu geçtiğimiz günlerde başladı. Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın oturduğu yarışma reytinglerde üst sıralarda yer alırken, bu sene de yarışmanın kurgu olabileceğine dair söylentiler aldı başını gitti.

Ekranların fenomen yarışmasına 2019 yılında katılan ve kendi döneminde 5. olan Batuhan Bayır, ‘Peak Mag’ adlı Youtube kanalına katıldı. Bayır, MasterChef’in kurgu olup olmadığı dedikodularına açıklık getirdi.

“SANA KURGUYMUŞ GİBİ GELİYOR”

Programda kendisine “MasterChef kurgu mu?” diye sorulan eski yarışmacı bu soruya şöyle cevap verdi:

“Hayır tabi ki değil. Zaten oraya bir 20 kişi koyuyorlar ve her şeyi çekiyorlar. Evde kalıyorsan evde çekiyorlar. Çekim bittikten sonra arkaya gittiğinde sohbet ediyorsun onu çekiyorlar. Aralarından o kadar iyi topluyorlar ki, arka arkaya tık tık tık geldiği için sana kurguymuş gibi geliyor.”

“30 KİŞİ BİZİ İZLİYOR BİR YERDEN AÇIK VERİYORLAR MI DİYE”

Yarışmacıları bir sürü kameranın her an çektiğini belirten Bayır, “Sen çünkü ister istemez arkadaşınla şakalaşıyorsun veya çift tadım yapıyorsun ama bunu saklamaya çalışıyorsun ama tabi mümkün değil, 50 tane kamera var orada. Biz yemek yaparken 20-30 kişi bizi izliyorlar bir yerden açık veriyorlar mı diye… O bizim açıklarımızı ve yaptığımız iyi şeyleri topluyorlar ve bantta arka arkaya geldiği için kurguymuş gibi duruyor” şeklinde konuştu.