Mehmet Ali Erbil programda gözyaşlarına boğuldu! Sebebi dikkat çekti

Mehmet Ali Erbil’in sunuculuğunu yaptığı Turnike yarışmasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Gelinim Mutfakta yarışmasının en popüler gelin kaynanalarının yarıştığı programda bir gecede iki araba sahiplerini buldu. Büyük ödül olan arabaların gitmesine sevinen Mehmet Ali Erbil gözyaşlarına boğuldu. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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Turnike yarışması 13’üncü bölümüyle ekranlara geldi. Programa Gelinim Mutfakta yarışmacıları, konuk oldu. Gelinim Mutfakta’nın popüler yarışmacıları Yeşim-Beyhan Öksüz, Hatice-Hüsniye Karabulut, Gülcan- Besime Ekici ve Aysun- Nurten Kuşatan, gelin ve kaynana olarak iki farklı takımda yarıştı.

Yarışmada eğlenceli dakikalar yaşanırken gelin ve kaynanalar arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Gelinler takımındaki Gülcan Ekici final etabında büyük ödül olan araba için yarışmaya hak kazandı.

Topları doğru tahmin eden Ekici, arabanın sahibi oldu. Gülcan Ekici, sevincini kayınvalidesi Besime Ekici ile birlikte araba kornasına basarak paylaştı.

Yarışmada ikinci araba ise Antalyalı Saki ailesine gitti. Ev hanımı olan Zeynep Saki, görüntülü telefon bağlantısıyla yarışmaya katılarak doğru soruyu bildi ve araba için yarışmaya hak kazandı. Seçtiği toplar ile 2 ayrı araba sembolünü de bulan Zeynep Hanım, büyük ödül olan arabayı kazandı.

Programda iki araba veren Mehmet Ali Erbil gözyaşlarına hakim olamadı. Hüngür hüngür ağlayan Erbil, “Araba gitti ya. Sevindim” ifadelerini kullandı.