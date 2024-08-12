İrem Helvacıoğlu'na partner geliyor! Ünlü oyuncuya teklif gitti
Düzenleyen: Ceylan Yıldız- Güncelleme:
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Atv’nin önceki hafta ilk tanıtımı yayınlanan “Kara Dut” dizisinin erkek başrol oyuncusu merak konusu olmuştu. Dizi için başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız’la görüşüldüğü iddia edildi.
Kara Dut dizisi atv’nin yeni sezondaki iddialı yapımlarının başında geliyor. Murat Saraçoğlu’nun yöneteceği dizinin ilk tanıtımı geçtiğimiz gün yayınlanmıştı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadın başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu olmuştu. Dizinin erkek başrol oyuncusu için Şükrü Özyıldız’la görüşüldüğü öne sürüldü.
Özyıldız şu günlerde Seda Bakan, Hadise ve Serhat Teoman’lı “Serhat Teoman” dizisinde kamera karşısına geçiyor. Gain’de yayınlanacak 8 bölümlük dizinin dün afiş çekimi yapıldı.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Magazin