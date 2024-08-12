Bennu Yıldırımlar iddialı diziye transfer oldu!

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 12 Ağustos 2024 12:06 - Güncelleme: 12 Ağustos 2024 12:11 - Güncelleme:

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Yeni sezonda merak edilen diziler arasında olan ‘Aşk, Evlilik, Boşanma’nın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Diziye Güner rolüyle Bennu Yıldırımlar dahil oldu.