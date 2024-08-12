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Bennu Yıldırımlar iddialı diziye transfer oldu!

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Bennu Yıldırımlar iddialı diziye transfer oldu!

Magazin Haberleri

Yeni sezonda merak edilen diziler arasında olan ‘Aşk, Evlilik, Boşanma’nın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Diziye Güner rolüyle Bennu Yıldırımlar dahil oldu.

“Aşk Evlilik Boşanma” yeni sezonda yayınlanacak diziler arasında yer alıyor. Karga Seven Pictures imzalı diziyi yazar Rahşan Çiğdem İnan “Love (ft. Marriage and Divorce” adlı Kore dizisinden uyarlıyor.

Deniz Yorulmazer’in yöneteceği dizinin ilk belli olan ismi Bennu Yıldırımlar oldu. Aşk-ı Memnu dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Yıldırımlar son olarak ‘Bahar’ dizisine konuk olmuştu.

Bennu Yıldırımlar iddialı diziye transfer oldu! - 1. Resim

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu “Aşk, Evlilik, Boşanma” dizisinde Güner rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

‘AŞK, EVLİLİK, BOŞANMA’ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi Güner, Naz ve Gaye adlı 3 kadının hikâyesini anlatıyor. Heyecanlı konusuyla dikkat çeken dizi Güner, Naz ve Gaye’nin bir erkek cesedini gömdüğü sahnelerle başlayacak.

 

Düzenleyen:  - Magazin
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