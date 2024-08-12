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Cem Yılmaz oğlu Kemal'i paylaştı! Son hali şaşırttı: "Kocaman olmuş"

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Cem Yılmaz oğlu Kemal&#039;i paylaştı! Son hali şaşırttı: &quot;Kocaman olmuş&quot;

Magazin Haberleri

Oğluyla Disneyland çıkarması yapan Cem Yılmaz, Kemal'in son halini paylaştı. Kemal’in hem annesi hem de babasına benzemesi gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada Kemal’in son hali ile ilgili beğeni ve yorum yağdı.

Son zamanlarda girdiği polemikler ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Cem Yılmaz bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi.

Ünlü komedyen 2012 yılında Ahu Yağtu ile evlenmiş ve 2013 yılında ise boşanmışlardı. Çiftin bu evlilikten Kemal adında bir oğulları olmuştu.

Cem Yılmaz oğlu Kemal'i paylaştı! Son haline şaşırttı:

CEM YILMAZ'IN OĞLUNUN SON HALİNE YORUM YAĞDI

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Cem Yılmaz oğlu Kemal’in son halini paylaştı. Çocuğun hem annesine hem de babasına olan benzerliği gözlerden kaçmadı.

Cem Yılmaz oğlu Kemal'i paylaştı! Son haline şaşırttı:

Sosyal medyada Kemal’in son hali ile ilgili beğeni ve yorum yağdı. “Büyümüş”, “Boyu çok uzamış”, “Kocaman olmuş”, “Annesini de babasını da andırıyor” gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
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