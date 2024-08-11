MasterChef'te olaylı bölüm! Deniz'in sözleri tepki çekti: Ayşe gözyaşlarına boğuldu

MasterChef Türkiye 2024 yarışmasında, dün akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmada eleme adayı belli olurken Deniz ve Ayşe arasında geçen konuşma gündem oldu. Sık sık sosyal medyada eleştiri alan Deniz bu kez Ayşe’ye ağır sözler söyledi. Ayşe gözyaşlarına boğulurken o anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

MasterChef’in dün yayınlanan bölümünde son eleme adayı oynanan oyun sonrası belli oldu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftanın son dokunulmazlık oyunu için yarıştı.

Yarışma Deniz ve Ayşe'nin tartışması ile başladı. Geçtiğimiz gün Rizeli Mehmet’le tartışan Deniz bu kez ise Ayşe’ye ağır sözler söyledi. Deniz, Ayşe’ye “Ben görmedim' diyor zaten hiçbir şey yapmıyorsun ki Ayşe bari gözlem yapsaydın. Gelip benim elimden patatesi almak bir şey yapmak değil, yapamıyorsun artık bitmiş yani" dedi. Bu sözlerden sonra Ayşe gözyaşlarına boğuldu.

Deniz’in sözleri sosyal medyada tepki topladı. “Bu kadar da olmaz ki”, “Kadını üzdü bayağı”, “Gerek yoktu böyle bir açıklamaya” gibi yorumlar yapıldı.

Yarışmacılar eleme potasına girmemek için en iyi keşkeği yapmaya çalıştı. Kıran kırana geçen mücadele de ilginç anlar da yaşandı. Yarışmacı Onur yemeği yetiştirmeye çalışırken koşunca olanlar oldu. Onur koşarken bulaşık sepetine çarptı ve düştü. Yaralanmayan Onur yarışmaya devam etti.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yapılan oylamaların ve dokunulmazlık oyunlarının sonucunda kırmızı takımdan potaya Serhat, Deniz, Çağlar ve Ayşe girerken mavi takımdan ise Beyza ve Murat Can potaya girdi.

Bu gece ise son eleme adayı belli oldu. Mehmet, Somer ve Danilo şef en az beğenilen tabağı açıkladı. MasterChef'te eleme potasına giden 7'inci aday Nigar oldu