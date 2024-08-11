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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının yayın tarihi belli oldu

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Didem Arslan Yılmaz&#039;la Vazgeçme programının yayın tarihi belli oldu

Magazin Haberleri

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programının yayın tarihi belli oldu. Program 19 Ağustos Pazartesi günü canlı yayınla geri dönüyor.

Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu "Vazgeçme" programı yeni sezon için hazırlıklara başladı. Programda bugüne kadar yüzlerce kayıp insan bulundu.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının yayın tarihi belli oldu - 1. Resim

Geçen sezon izleyicilerden büyük beğeni toplayan program, 19 Ağustos Pazartesi günü canlı yayınla geri dönüyor. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin yeni sezonu, hafta içi her gün saat 15.00'te Show TV'de izleyicilerle buluşacak.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının yayın tarihi belli oldu - 2. Resim

Yeni sezonda da izleyiciler, Didem Arslan Yılmaz'ın deneyimli sunumu ve programın çarpıcı konularıyla karşılaşacağız.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının yayın tarihi belli oldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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