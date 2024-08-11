Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının yayın tarihi belli oldu
Düzenleyen: Ceylan Yıldız- Güncelleme:
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Show TV ekranlarında yayınlanan 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programının yayın tarihi belli oldu. Program 19 Ağustos Pazartesi günü canlı yayınla geri dönüyor.
Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu "Vazgeçme" programı yeni sezon için hazırlıklara başladı. Programda bugüne kadar yüzlerce kayıp insan bulundu.
Geçen sezon izleyicilerden büyük beğeni toplayan program, 19 Ağustos Pazartesi günü canlı yayınla geri dönüyor. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin yeni sezonu, hafta içi her gün saat 15.00'te Show TV'de izleyicilerle buluşacak.
Yeni sezonda da izleyiciler, Didem Arslan Yılmaz'ın deneyimli sunumu ve programın çarpıcı konularıyla karşılaşacağız.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Magazin