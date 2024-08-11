Celine Dion'dan Trump'a Titanik tepkisi
Magazin Haberleri / Anadolu Ajansı
Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion, Trump'ın seçim kampanyasında Titanik filmi için seslendirdiği "My Heart Will Go On" şarkısını kullanmasına tepki gösterdi. Konu ile ilgili bir açıklama yayınlayan şarkıcı "Bu kullanıma hiçbir şekilde izin verilmemiştir ve Celine Dion bu durumu onaylamamaktadır" ifadelerine yer verdi.
Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion, yeniden ABD başkanlığı için yarışan Donald Trump'ın seçim mitinglerinde 'My Heart Will Go On' şarkısını izinsiz kullanmasına tepki gösterdi.
Celine Dion'un menajerlik ekibi ve Sony Music Kanada, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, Montana eyaletinde düzenlenen mitingde Trump sahneye çıkmadan önce Dion'un seslendirdiği, Titanik filminin şarkısı "My Heart Will Go On"un çalınmasına tepki gösterildi.
Şarkının izinsiz kullanıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu kullanıma hiçbir şekilde izin verilmemiştir ve Celine Dion bu durumu onaylamamaktadır" ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı