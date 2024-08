Celine Dion'dan Trump'a Titanik tepkisi

Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion, Trump'ın seçim kampanyasında Titanik filmi için seslendirdiği "My Heart Will Go On" şarkısını kullanmasına tepki gösterdi. Konu ile ilgili bir açıklama yayınlayan şarkıcı "Bu kullanıma hiçbir şekilde izin verilmemiştir ve Celine Dion bu durumu onaylamamaktadır" ifadelerine yer verdi.