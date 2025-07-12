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O kentte şehrin her yerine bu afişler asıldı! Ateş ve mangal yakmak 'kesinlikle' yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Orman Yangını, Mersin, Türkiye, Tarsus, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi devam ederken, Mersin Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla yaşanan orman yangınlarına karşı vatandaşları uyarmak için afişler hazırladı. Özellikle piknik alanlarında ateş yakılmasının yasak olduğunun belirtildiği afişler, Tarsus Berdan Barajı Devlet Parkı mesire alanında asıldı.

Türkiye, dört bir yanında baş gösteren ve haftalardır süren orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte yaşanan orman yangınlarına karşı vatandaşları uyarmak için afişler hazırladı.

O kentte şehrin her yerine bu afişler asıldı! Ateş ve mangal yakmak 'kesinlikle' yasaklandı - 1. Resim

AFİŞLİ ÖNLEM DİKKAT ÇEKTİ

Büyükşehir Belediyesi Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü Park Bahçeler Birimi ekipleri tarafından asılan afişler üzerinde, vatandaşların olası yangın tehlikesine karşı dikkatli olması istenerek, şu ifadelere yer verildi:

Meteorolojik verilere göre Mersin’de orman yangını riski çok yüksek. Mersin Valiliği’nin tedbirleri doğrultusunda Devlet Parkı mesire alanında piknik yapılabilir, ancak ateş ve mangal yakmak kesinlikle yasaktır. Şüpheli bir durum fark ederseniz 112’yi arayınız. Yeşil alanlarımızı birlikte koruyalım.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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