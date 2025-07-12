O kentte şehrin her yerine bu afişler asıldı! Ateş ve mangal yakmak 'kesinlikle' yasaklandı

Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi devam ederken, Mersin Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla yaşanan orman yangınlarına karşı vatandaşları uyarmak için afişler hazırladı. Özellikle piknik alanlarında ateş yakılmasının yasak olduğunun belirtildiği afişler, Tarsus Berdan Barajı Devlet Parkı mesire alanında asıldı.

Türkiye, dört bir yanında baş gösteren ve haftalardır süren orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte yaşanan orman yangınlarına karşı vatandaşları uyarmak için afişler hazırladı.

AFİŞLİ ÖNLEM DİKKAT ÇEKTİ

Büyükşehir Belediyesi Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü Park Bahçeler Birimi ekipleri tarafından asılan afişler üzerinde, vatandaşların olası yangın tehlikesine karşı dikkatli olması istenerek, şu ifadelere yer verildi: