Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu! Tarihi konuşmada duygu dolu anlar

Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu! Tarihi konuşmada duygu dolu anlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Recep Tayyip Erdoğan, PKK, Terör, Türkiye, Emine Erdoğan, AK Parti, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silah bırakma sürecinin ardından bugün tarihi bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mesajı salonda büyük bir coşkuyla karşılanırken, duygu dolu anlara da sahne oldu. Konuşma sonrasında Emine Erdoğan gözyaşları içinde eşinin omzuna sarıldı. 

Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda PKK'nın silah bırakma sürecini değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi mesajlar verdi. Türk ve Kürtlerin asırlardır süren kardeşliğine dikkat çeken Erdoğan'ın konuşması salonda uzun süre ayakta alkışlandı.

EMİNE ERDOĞAN EŞİNİN OMZUNDA AĞLADI 

Erdoğan'ın konuşması salonda duygu dolu anlara sahne olurken, Emine Erdoğan'ın gözlerinin dolması dikkat çekti. Emine Erdoğan konuşmanın ardından eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu. 

Tarihi konuşmada duygu dolu anlar! Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu - 1. Resim

AK PARTİ DE PAYLAŞTI 

Söz konusu fotoğraf AK Parti tarafından da sosyal medyada paylaşıldı. AK Parti'nin resmi X hesabından kalp emojisi ile paylaşılan fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Balkondan düşen genci, tente kurtardıO kentte şehrin her yerine bu afişler asıldı! Ateş ve mangal yakmak 'kesinlikle' yasaklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Günün en acı karesi! 1 sene arayla iki evlatlarını aynı sebepten kaybettiler - Gündem1 sene arayla iki evlatlarını aynı sebepten kaybettilerŞehit aileleri konfederasyonundan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Görevimizin başında kalmaya devam edeceğiz - GündemGüvenlik korucuları konfederasyonundan açıklamaGörür görmez Marmaray'ı durdurdu! Raylara inen makinist hemen müdahale etti - GündemRaylara inen makinist hemen müdahale ettiBalkondan düşen genci, tente kurtardı - GündemBalkondan düşen genci, tente kurtardıYolda yürüyen genç kızı otomobiliyle yanaşıp taciz etmişti! Kıskıvrak yakalandı - GündemYürüyen genç kızı otomobiliyle yanaşıp taciz etmişti!Beyaz eşyaların içinde işkembeli zula... Ekipler çıkanı görünce gözaltına aldı - Gündemİşkembe zannettiler! Ekipler anında tutukladı
Sonraki Haber Yükleniyor...