Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu! Tarihi konuşmada duygu dolu anlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Temmuz 2025 13:39 - Güncelleme: 12 Temmuz 2025 14:04 - Güncelleme:

Recep Tayyip Erdoğan, PKK, Terör, Türkiye, Emine Erdoğan, AK Parti, Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silah bırakma sürecinin ardından bugün tarihi bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mesajı salonda büyük bir coşkuyla karşılanırken, duygu dolu anlara da sahne oldu. Konuşma sonrasında Emine Erdoğan gözyaşları içinde eşinin omzuna sarıldı.

Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda PKK'nın silah bırakma sürecini değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi mesajlar verdi. Türk ve Kürtlerin asırlardır süren kardeşliğine dikkat çeken Erdoğan'ın konuşması salonda uzun süre ayakta alkışlandı. İlgili Haber Erdoğan'dan tarihi Türk-Kürt konuşması! Tüm salon ayağa kalkıp dakikalarca alkışladı EMİNE ERDOĞAN EŞİNİN OMZUNDA AĞLADI Erdoğan'ın konuşması salonda duygu dolu anlara sahne olurken, Emine Erdoğan'ın gözlerinin dolması dikkat çekti. Emine Erdoğan konuşmanın ardından eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu. AK PARTİ DE PAYLAŞTI Söz konusu fotoğraf AK Parti tarafından da sosyal medyada paylaşıldı. AK Parti'nin resmi X hesabından kalp emojisi ile paylaşılan fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin