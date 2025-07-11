Sanat dünyası hüzne boğuldu! Rüçhan Çamay son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin ilk caz şarkıcılarından Rüçhan Çamay son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede konuşan kızı Melike Demirağ, “O, tüm insanların iyiliğini isteyen bir sanatçıydı. Bize hasreti kaldı” dedi.

"Para Para Para!", "Ne Haber" ve "Gönlüm Çok Zengin" adlı eserlere imza atan Türkiye'nin ilk caz şarkıcılarından oyuncu Rüçhan Çamay son yolculuğuna uğurlandı.

Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazına Çamay'ın dostları, sevenleri ve akrabaları katıldı.

Çamay'ın kızı oyuncu Melike Demirağ, Rüçhan Çamay'ın Türkiye'nin ilk caz şarkıcılarından biri olduğunu işaret ederek, "16-17 yaşlarında sahneye çıkmış bir sanatçıyı uğurluyoruz. Sanat hayatı çok boyutlu devam etti. Benim için hem anne hem öğretmen hem arkadaştı" dedi.

Demirağ, annesini maneviyatının çok yüksek bir insan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hayatın bir son olacağına hiçbir zaman inanmazdı. Hayattan sonra da bir yaşamın olduğuna inanırdı. İnsanlığa hizmet için çok çalıştı. Kendini iyi bir insan olmak için eğitti. İyi bir müzisyen ve yorumcu olmanın ötesinde iyi bir insan olmayı çok önemserdi. Bütün insanlara doğru bildiklerini aktarmaya çalıştı. Dilek Yaraş onun hayat hikayesini 'Kayıp Diva' adıyla kitaplaştırmıştı. O kitapla da bütün insanlara seslendi. Bütün insanların güzelliğini ve iyiliğini isteyen bir sanatçıyı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ruhuna güzellikler diliyorum. O gitti bize de hasreti kalacak."

Kılınan namazın ardından sanatçının naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

RÜÇHAN ÇAMAY KİMDİR?

30 Mayıs 1931'de İstanbul'da Mebrure Hanım (Hasekin) ve Asım Çamay çiftinin kızı olarak dünyaya geldi. Annesi ve babası, o henüz 1 yaşındayken ayrıldı.

Sanatçı, 12 yaşında konservatuvar öğrencisiyken Ankara Radyosu Çocuk Kulübü'nde Nedim Otyam'ın yönetimindeki koroda yer aldı. Caz müziğe ilgisi öğrencilik yıllarında başladı ve Ankara Radyosu'nda caz söyledi.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda piyano ve şan bölümlerinde eğitim alan sanatçı, ilk kez 1947'de İstanbul'da sahneye çıktı.

Çamay, ABD'li sanat ajanı William Morris'ten aldığı davet üzerine 1953'te ABD'ye giderek CBS televizyonunda bir programa katıldı. Konuk olduğu "Art Link Letter Show"da Türk halk müziği seslendiren sanatçı, bu programla "televizyonda şarkı söyleyen ilk Türk şarkıcı" oldu.

Film yapımcısı ve yönetmeni Turgut Demirağ ile 1953'te evlenen sanatçının, 1954'te Muhteşem, 1956'da film yıldızı ve şarkıcı olan kızı Melike dünyaya geldi.

"Rüzgarlı Bir Akşam Üstü", "Gölgen Yeter Bana", "İncinen Hatıralar", "O Adam", "Babam Gibi", "Yaşanmaz Aynı Evde", "Tanrım İnsaf Et", "Lililoy", "Çocukluğum", "Ne Haber", "Yavaş Yavaş", "Televizyon", "Daha Dur", "Gönlüm Çok Zengin", "Sorma Gitsin", "Yeter" ve "Sevgiden On Almalıyız" gibi parçaları seslendiren sanatçı ayrıca, "Aşk ve Kin", "Zorla Evlendik", "İstanbul Geceleri" ve "Yuvamı Yıkamazsın" gibi yapımlarda da rol aldı.