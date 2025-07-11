Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > Nasıl birinci oldular? LGS 2025 şampiyonları başarıda yol haritasını çizdi

Nasıl birinci oldular? LGS 2025 şampiyonları başarıda yol haritasını çizdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Nasıl birinci oldular? LGS 2025 şampiyonları başarıda yol haritasını çizdi
LGS, Türkiye, Kitap Okuma, Haber
Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrenciler, başarıya giden yolda düzenli ve planlı çalışmanın, kitap okumanın ve stres yönetiminin önemini vurguladı.

Çanakkale'de 6 öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın sonucuna göre 500 tam puan alarak Türkiye birinciliği kazandı.

Özel sektörde yönetici baba ile eczacı annenin 4 çocuğundan en büyüğü olan Çan 23 Eylül Ortaokulu öğrencisi Esra İclal Doğan, sınava hazırlık sürecinde kursa gittiğini ve öğretmenlerinin tavsiye ettiği kaynaklardan bolca soru çözdüğünü anlattı.

Sınav günü yaklaştıkça bol bol deneme testi çözdüğünü belirten Doğan, "Yanlış yaptığım ya da yapamadığım soruları tekrar tekrar kontrol ederek nerede yanlış yaptığımı anladım. Sınava girecek arkadaşlarıma düzenli paragraf sorusu çözmelerini, yanlış yaptıkları sorulara tekrar bakmalarını, öğretmenlerini dikkate almalarını öneriyorum. Yapamadıkları soruları öğretmene sormaktan çekinmesinler" dedi.

Nasıl birinci oldular? LGS 2025 şampiyonları başarıda yol haritasını çizdi - 1. Resim

"SINAVDAN ÇIKTIKTAN SONRA DA BAŞARDIĞIMDAN EMİNDİM"

Anne ve babası esnaf olan Biga Ortaokulu öğrencisi Naz Yörük ise sınavı oldukça zor bulduğunu, özellikle girdiği deneme sınavlarından daha zor sorularla karşılaştığını dile getirdi. Daha çok matematik sorularında zorlandığını ifade eden Yörük, "Kendimden bu sonucu bekleyerek sınava girdim. Sınavdan çıktıktan sonra da başardığımdan emindim. İlkokul üçüncü sınıftan beri BİLSEM öğrencisiyim. Özellikle okuduğumu anlamada bana başka bir bakış açısı sağladı" dedi.

İstanbul Erkek Lisesine gitmek istediğini anlatan Yörük, sözlerine şöyle devam etti:

"Kafamda hiçbir meslek hayali olmadı, lisede karar vereceğim. Son bir yıl oldukça yoğundu, derslerim zorlayıcı olmaya başlamıştı ama yine de stres yönetimini iyi yaptığımı düşünüyorum. Okul birincisi olarak mezun oldum. Okuldaki hocalarım benimle çok ilgileniyorlardı. Ailem her zaman maddi ve manevi olarak bana destek oldu, onlara çok teşekkür ediyorum. Sınavdan çıktıktan sonra çok heyecanlıydım. Sonuçlar hakkında fikrim oluşmaya başladıktan sonra heyecanım azaldı. Mutluyum sonuçtan. Gelecek yıl sınava girecek arkadaşlarıma öncelikle düzenli şekilde çalışmalarını tavsiye ediyorum. Hep aynı saat aralığında çalışmaları, bol bol kitap okumaları ve streslerini çok iyi yönetmeleri gerektiğini düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kuyumcular cumartesi günü açık mı? 2025 Kuyumcuların çalışma saatleri merak ediliyorLGS 2025 zor muydu? İddiaları çürüten istatistik, rakamlar gerçeği söylüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
LGS 2025 zor muydu? İddiaları çürüten istatistik, rakamlar gerçeği söylüyor - EğitimLGS 2025 zor muydu? İddiaları çürüten istatistik, rakamlar gerçeği söylüyor2025 LGS Türkiye birincisi İhlas Kolejinden çıktı! Emre Sarı, 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu - Eğitim2025 LGS Türkiye birincisi İhlas Kolejinden çıktı!Depremzede genç LGS sınavında tam puan aldı: Babama sözümü tuttuğum için gururluyum - EğitimDepremde babasını kaybetti, LGS sözünü tuttuSınav tercihlerinde en çok yapılan hata! Uzman isim gençleri uyardı - EğitimSınav tercihlerinde en çok yapılan hata! Uzman isim uyardıSonuçlar bugün, tercihler ise 24 Temmuz’a kadar! LGS, saat 10.00’da açıklanacak  - EğitimSonuçlar bugün, tercihler ise 24 Temmuz’a kadar!İş garantisi geldi, gençler tercih ediyor! Yılların mesleği ebelik yeniden yükselişte: Yüzde 82 arttı! - Eğitimİş garantisi geldi, yılların mesleği yükselişte
Sonraki Haber Yükleniyor...