LGS'de binlerce rakibini böyle geride bıraktı! Tam puan alan Rizeli gençten dikkat çeken taktik

15 Haziran'da binlerce genç LGS heyecanı yaşadı. Sınavda 500 tam puan alan Mahmut Ali Genç, binlerce kişiyi nasıl geride bıraktığını anlattı. Genç; idealinin, vatanını, milletini ve dinini ileriye götürmek olduğunu söyledi.

Türkiye'de binlerce genç, 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ile büyük bir heyecanı yaşadı.

Rize'de, Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan Genç, sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı.

"İDAELİM VATANIMI, MİLLETİMİ VE DİNİMİ DAHA İLERİYE GÖTÜRMEK"

Genç, sınava hazırlanma sürecinde ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları dahil herkesten destek gördüğünü belirterek, sonucu öğrenince çok mutlu olduğunu ve gururlandığını ifade etti.

Kendine bir ideal belirleyerek çalıştığını anlatan Genç, "Vatanımı, milletimi, dinimi daha ileriye götürme ideali. Bu ideal için yapmam gerektiğini düşünüyorum ve yapıyorum." dedi.

Aldığı tam puanla imam hatip liselerini tercih etmeyi düşündüğünü anlatan Genç, "Dediğim gibi idealim var. Bu idealime beni en yakınlaştıracak yerlerin yine imam hatip liseleri olacağını düşünüyorum ama il dışına çıkmayı da düşünüyorum" şeklinde konuştu.

TAM PUAN ALMANIN SIRRINI AÇIKLADI

Sınava okul saatleri dışında günde 6 saat çalışarak hazırlandığını vurgulayan Genç, ders çalışmanın zamanla kendisi için eğlenceye dönüştüğünü kaydetti.

Genç'in mezun olduğu okulun müdür yardımcısı da olan babası Selmani Genç ise "Hem okulumuz hem de ailemiz adına çok mutlu olduk." ifadesini kullandı.

Okuldaki eğitim sistemine ilişkin bilgi veren Genç, şunları kaydetti: