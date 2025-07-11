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LGS tercihleri genel yüzdelik dilime göre mi yapılacak? Tercih süreci 14 Temmuz'da başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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LGS tercihleri genel yüzdelik dilime göre mi yapılacak? Tercih süreci 14 Temmuz&#039;da başlıyor
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler tercih sürecinde genel ve il yüzdelik dilimlerinin hangisinin esas alınacağını araştırıyor.

11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanan LGS sonuçlarının ardından veliler ve öğrenciler tercih sürecine dair detayları merak ediyor. Tercih döneminde LGS tercihleri genel yüzdelik dilime göre mi yapılacak ve nasıl kullanılacağı merak konusu. 

LGS TERCİHLERİ GENEL YÜZDELİK DİLİME GÖRE Mİ YAPILACAK?

LGS tercih süreci 14 Temmuz itibarıyla başlayacak. Bu süreçte merkezi sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme, genellikle öğrencilerin genel yüzdelik dilimine göre yapılıyor. 

Genel yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelindeki başarı sıralamasını yüzde olarak ifade etmekte. Örnek olarak yüzde onluk bir dilim, öğrencinin sınava girenlerin yüzde doksanından daha başarılı olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, sınavın zorluk derecesine bağlı olarak yüzdelik dilimlerin her yıl hafif değişiklik gösterebileceğini belirtiyor.

LGS tercihleri genel yüzdelik dilime göre mi yapılacak? Tercih süreci 14 Temmuz'da başlıyor - 1. Resim

LGS TERCİHLERİNDE HANGİ YÜZDELİK DİLİM KULLANILIR?

MEB’in LGS tercih kılavuzuna göre, merkezi sınavla öğrenci alan okullarda genel yüzdelik dilim öncelikli olarak kullanılıyor. Ancak il yüzdelik dilimi de yerel yerleştirme ve okul seçimi için fikir veren bir veri olarak değerlendiriliyor.

Genel yüzdelik dilim, öğrencinin tüm Türkiye’deki sıralamasını gösterirken il yüzdelik dilimi, yalnızca öğrencinin bulunduğu ildeki başarı sıralamasını ifade ediyor.

MEB’in 2025 tercih kılavuzunda, her okul için geçmiş yıllara ait taban yüzdelik dilimleri yayımlanarak öğrencilerin bu verilere göre tercih yapması tavsiye ediliyor.

LGS tercihleri genel yüzdelik dilime göre mi yapılacak? Tercih süreci 14 Temmuz'da başlıyor - 2. Resim

2025 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 LGS tercihleri, MEB’in belirlediği takvime göre 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos 2025’te açıklanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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