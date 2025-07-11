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LGS sonucuna nasıl itiraz edilir? 2025 LGS sonuçlarına itiraz etme işlemi tarihleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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LGS sonucuna nasıl itiraz edilir? 2025 LGS sonuçlarına itiraz etme işlemi tarihleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 11 Temmuz 2025 Cuma günü tarihinde açıklandı. Sonuçlara itiraz etmek isteyen öğrenciler LGS sonucuna itiraz etme işlemi ve tarihlerini araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarını 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla erişime açtı.  Sonuçların öğrenilmesinin ardından puan hesaplamalarında hata olduğunu düşünen öğrenci ve veliler LGS sonucuna nasıl itiraz edilir ve 2025 LGS sonuçlarına itiraz etme işlemi tarihleri belli oldu.

LGS SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

LGS sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. MEB e-İtiraz sayfasından sonuçların açıklanmasından itibaren 5 gün içinde itiraz yapılabiliyor.

T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak itiraz formu dolduruluyor. İtiraz sürecinde herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

LGS sonucuna nasıl itiraz edilir? 2025 LGS sonuçlarına itiraz etme işlemi tarihleri - 1. Resim

2025 LGS SONUÇLARINA İTİRAZ ETME İŞLEMİ TARİHLERİ

2025 LGS sonuçlarına itiraz etme işlemi, sınav sonuçlarının açıklandığı 11 Temmuz 2025 tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde 16 Temmuz 2025 saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Öğrenciler e-İtiraz bölümünden giriş yaparak sınav puanlarının yeninde hesaplanmasını talep edebilir. 

LGS sonucuna nasıl itiraz edilir? 2025 LGS sonuçlarına itiraz etme işlemi tarihleri - 2. Resim

2025 LGS SONUÇLARINA İTİRAZ ETME İŞLEMİ

2025 LGS sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden yönlendirilen https://odsgm.meb.gov.tr adresindeki e-İtiraz bölümünden yapılacak. 

11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10.00 ile 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 12.00 arasında itiraz etme işlemi yapılıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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