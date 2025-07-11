LGS birincisi kim oldu? 2025 LGS'de kaç kişi full yaptı?

2025 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenirken tam puan yani 2025 LGS'de full yapan öğrenciler de belli oldu. LGS birincisi kim oldu, kaç kişi full yaptı merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS sonuçlarını 11 Temmuz 2025 tarihinde erişime açtı. Milyonlarca öğrencinin katıldığı sınavın ardından tam puan alan ve Türkiye birincisi olan öğrenciler hangi illerden merak ediliyor.

2025 LGS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

2025 LGS’de tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencilerin isimleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanmadı.

Sınav sonuçlarının duyurulmasıyla öğrenciler ve veliler, birincilerin hangi illerden ve okullardan çıktığını öğrenmek için MEB’in resmi internet sitesi meb.gov.tr ve sosyal medya hesaplarını yakından takip ediyor.

MEB'in her yıl yayımladığı "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nda birincilerin detaylı bilgileri paylaşılıyor.

2025 LGS'DE KAÇ KİŞİ FULL YAPTI?

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci, tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı.

2024 yılında 352 öğrenci tam puan almıştı. Buna göre 2025 yılında iki katı bir artış olduğu görülüyor.

2025 LGS'DE KAÇ KİŞİ TAM PUAN ALDI?

2025 LGS’de 719 öğrenci, 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı.

2025 LGS BİRİNCİLERİ HANGİ İLLERDEN ÇIKTI?

Birincilerin hangi illerden çıktığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Geçmiş yıllarda İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra Kayseri ve Aksaray gibi illerden de birinciler çıkmıştı. Bu seneden benzer bir dağılım bekleniyor. Resmi açıklamalar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.