LGS sonuçları açıklandı: MEB 2025 LGS sınav sonucu sorgulama ekranı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. İki oturum halinde yapılan sınav 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda; yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirilmişti. MEB'in açıklamasına göre LGS Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Liseli adayları puanları kapsamında tercih listesi oluşturacak. İşte, MEB 2025 LGS sınav sonucu sorgulama ekranı...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, "https://www.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek. Bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvurduğu sınavın sonuçlarının ardından tercih süreci başlayacak. Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirme, yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme şeklinde yapılacak.

2025 LGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan "2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu"na göre, lise tercihleri 14-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre, tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla "Okul Başarı Puanı (OBP)" üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki "Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)" üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

LGS YERLEŞTİRME TÜRLERİ

Liselere yerleştirmeler; yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde yapılacak.

Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.

Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk, "kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları; mavi renk, "komşu kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları; kırmızı renk, "diğer" ise öğrenci için bunların dışında kalan okulları belirtiyor olacak.

Öğrenciler, ilk olarak "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek.

Merkezi yerleştirmede, merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanları ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. LGS puanıyla öğrenci alan Türkiye genelindeki okullar tercih edilebilecek.