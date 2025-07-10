LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 LGS tercih süreci veli kılavuzu yayımlandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kaldı. MEB ailelere tercih sürecinde kapsamlı bilgi vermesi amacıyla "Tercih Süreci Veli Kılavuzu"nu yayımlandı. Sınav sonuçlarının takibi yapılırken LGS tercihleri ne zaman başlayacak ve 2025 LGS tercih süreci ve takvimi merak ediliyor.

15 Haziran'da düzenlenen LGS geride kalırken sınav sonuçları 11 Temmuz saat 10.00'da açıklanacak. Sonuçların ardından veliler ve öğrencilerin gündeminde LGS tercihleri ne zaman başlıyor ve 2025 LGS tercih ekranı yer alacak. MEB, "Tercih Süreci Veli Kılavuzu"nu yayımlayarak velilere tercih süreci hakkında bilgi verdi.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tercih takvimine göre, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında 2025 LGS tercihleri yapılacak.

LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından e-Okul veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılıyor. Yapıan tercihlerin ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor.

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, yerel yerleştirme için 5, merkezi yerleştirme için 10 ve pansiyonlu okullar olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunulabilir. Yerel yerleştirmede ilk 3 okulun kayıt alanından seçilmesi gerekiyor.

VELİLER İÇİN TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Yayımlanan kılavuzda tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere ilişkin bilgiler ve sıkça sorulan sorular gibi başlıklar yer alıyor.

Okul türlerine ilişkin kapsamlı bilgiler ve tercih kontrol listesi de yer alıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.

LGS TERCİH SÜRECİ VELİ KILAVUZU