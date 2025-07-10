Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 LGS tercih süreci veli kılavuzu yayımlandı

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 LGS tercih süreci veli kılavuzu yayımlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 LGS tercih süreci veli kılavuzu yayımlandı
LGS, LGS Tercihleri, E-Okul, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kaldı. MEB ailelere tercih sürecinde kapsamlı bilgi vermesi amacıyla "Tercih Süreci Veli Kılavuzu"nu yayımlandı. Sınav sonuçlarının takibi yapılırken LGS tercihleri ne zaman başlayacak ve 2025 LGS tercih süreci ve takvimi merak ediliyor.

15 Haziran'da düzenlenen LGS geride kalırken sınav sonuçları 11 Temmuz saat 10.00'da açıklanacak. Sonuçların ardından veliler ve öğrencilerin gündeminde LGS tercihleri ne zaman başlıyor ve 2025 LGS tercih ekranı yer alacak. MEB, "Tercih Süreci Veli Kılavuzu"nu yayımlayarak velilere tercih süreci hakkında bilgi verdi. 

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tercih takvimine göre, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında 2025 LGS tercihleri yapılacak.

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 LGS tercih süreci veli kılavuzu yayımlandı - 1. Resim

LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından e-Okul veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılıyor. Yapıan tercihlerin ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor. 

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, yerel yerleştirme için 5, merkezi yerleştirme için 10 ve pansiyonlu okullar olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunulabilir. Yerel yerleştirmede ilk 3 okulun kayıt alanından seçilmesi gerekiyor.

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 LGS tercih süreci veli kılavuzu yayımlandı - 2. Resim

VELİLER İÇİN TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Yayımlanan kılavuzda tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere ilişkin bilgiler ve sıkça sorulan sorular gibi başlıklar yer alıyor.

Okul türlerine ilişkin kapsamlı bilgiler ve tercih kontrol listesi de yer alıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak. 

LGS TERCİH SÜRECİ VELİ KILAVUZU 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsmail Sarıkaya kimdir, neden öldü? Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya hayatını kaybettiBaklava kutusunda 110 bin euro rüşvet almıştı! İfadesinde her şeyi tek tek anlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsmail Sarıkaya kimdir, neden öldü? Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya hayatını kaybetti - Haberlerİsmail Sarıkaya kimdir, neden öldü? Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya hayatını kaybettiAsensio Fenerbahçe’ye geliyor! Marco Asensio piyasa değeri ne kadar, istatistikleri nasıl? - HaberlerAsensio Fenerbahçe’ye geliyor! Marco Asensio piyasa değeri ne kadar, istatistikleri nasıl?KPSS merkezi atama tercih kılavuzu 2025: ÖSYM merkezi atama kılavuzu yayımlandı mı, atama tercihleri ne zaman? - HaberlerKPSS merkezi atama tercih kılavuzu 2025: ÖSYM merkezi atama kılavuzu yayımlandı mı, atama tercihleri ne zaman?LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2025 LGS sonuç sorgulama ekranı - HaberlerLGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2025 LGS sonuç sorgulama ekranıTuncay Azaphan kimdir, neden öldü? Dinçer Azaphan'ın babasıydı - HaberlerTuncay Azaphan kimdir, neden öldü? Dinçer Azaphan'ın babasıydıLGS lise taban puanları 2025: LGS'de tercih yaparken puan mı yüzdelik dilim mi önemli? - HaberlerLGS lise taban puanları 2025: LGS'de tercih yaparken puan mı yüzdelik dilim mi önemli?
Sonraki Haber Yükleniyor...