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LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2025 LGS sonuç sorgulama ekranı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2025 LGS sonuç sorgulama ekranı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak, LGS tercihleri ne zaman yapılacak merak ediliyor. 2025 LGS sonuç sorgulama ekranı sorgulanırken LGS lise taban puanları da adaylar tarafından araştırılıyor.

15 Haziran 2025 Pazar günü yurt içi ve yurt dışında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen LGS sınavına katılan 1 milyondan fazla öğrenci, hayal ettikleri liselere yerleşebilmek için ter döktü. Şimdi ise sonuçların açıklanacağı ana kilitlenildi. Peki, LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak, LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2025 LGS sonuç sorgulama ekranı - 1. Resim

LGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2025

2025 LGS sonuçlarının açıklanacağı saat merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamasına göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü sabah saat 10.00’da erişime açılacak.

Sonuçlar bakanlığın sonuç sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine sunulacak. 

2025 LGS sınav sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız.

LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2025 LGS sonuç sorgulama ekranı - 2. Resim

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Öğrenciler LGS sınav sonuçlarına  https://sonuc.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Sisteme giriş yapmak için T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi yeterli olacak. Sonuç ekranında öğrencinin merkezi sınav puanı, yüzdelik dilimi, ham puanları ve yerleştirmeye esas puanı detaylı şekilde görülebilecek.

LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2025 LGS sonuç sorgulama ekranı - 3. Resim

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2025

2025 LGS’ye ait lise taban puanları ve yüzdelik dilimler henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı bu yılki taban puanları ve yerleştirme yüzdeliklerini, tercih dönemi tamamlandıktan sonra ilan edecek.

Öğrenciler bu süre zarfında 2024 yılına ait taban puanlar ve yüzdelik dilimlerden faydalanabilecek. Güncel taban puan bilgilerine e-Okul sistemi üzerinden, tercih süreciyle birlikte erişim sağlanacak.

Uzmanlar, tercih yaparken yüzdelik dilimin puandan daha belirleyici olduğunu vurguluyor.

LGS lise taban puanları için tıklayınız.

LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2025 LGS sonuç sorgulama ekranı - 4. Resim

LGS TERCİH NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025 LGS takvimine göre tercih süreci 14 Temmuz-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. 

Tercihlerin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları 4 Ağustos 2025’te ardından ise iki aşamalı nakil süreci başlayacak. Nakil tercih başvuruları 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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