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Lise 1. ve 2. nakil tercih başvurusu ne zaman? 2025 LGS tercih süreciyle belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Lise 1. ve 2. nakil tercih başvurusu ne zaman? 2025 LGS tercih süreciyle belli oldu
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2025 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak. Lise 1. ve 2. nakil tercih süreçleriyle herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler aldıkları puanla istedikleri liseye yerleşmek istiyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları 11 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Puanların belli olmasının ardından 14-24 Temmuz arasında tercih işlemleri yapılacak. Boş kontenjanların duyurulması ile de istedikleri liseye yerleşemeyen öğrenciler için Lise 1. ve 2. nakil başvuruları başlayacak. 

LİSE 1. VE 2. NAKİL TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN? 

2025 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından istedikleri okula yerleşemeyenler için 1. nakil süreci 4 Ağustos'ta başlıyor. Tercih başvuruları 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 8 Ağustos'ta ilan edilecek. 

2. nakil dönemi ise 8-12 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşirken sonuçlar 14 Ağustos'ta duyurulacak. Öğrencilerin istedikleri okula geçmeleri için Lise 1. ve 2. nakil tercih tarihlerinin takip edilmesi kritik önem taşıyor. 

Lise 1. ve 2. nakil tercih başvurusu ne zaman? 2025 LGS tercih süreciyle belli oldu - 1. Resim

2025 LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

LGS nakil başvuruları, veliler tarafından iki farklı yöntemle gerçekleştirilebiliyor.  https://www.turkiye.gov.tr/meb-ogrenci-nakil-islemi adresinden e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

Lise 1. ve 2. nakil tercih başvurusu ne zaman? 2025 LGS tercih süreciyle belli oldu - 2. Resim

2025 LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos'ta duyurulacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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