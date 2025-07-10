LGS sonuçları açıklanıyor! Lise taban puanları belli oldu mu? Tercih yaparken puan mı yüzdelik dilim mi önemli?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, 2025 yılı sınav sonuçlarının açıklanma tarihi yaklaşırken, adaylar ve veliler tercih sürecine ilişkin detayları merak ediyor. Lise taban puanları belli oldu mu, tercih yaparken puan mı yüzdelik dilim mi önemli soruları öğrenci ve velilerin gündeminde yer buldu.

LGS sonuçları yarın erişime açılacak. Sınavla öğrenci alan liselere yerleşmek isteyen öğrenciler, tercih dönemine doğru ilerlerken yüzdelik dilimler, taban puanlar ve yerleştirme kurallarıyla ilgili tüm güncel gelişmeleri araştırıyor. Peki, Lise taban puanları belli oldu mu? Tercih yaparken puan mı yüzdelik dilim mi önemli? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LİSE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2025 LGS kapsamındaki lise taban puanları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı bu yılki tercih süreci tamamlandıktan sonra yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları ve yüzdelik dilimleri kamuoyuyla paylaşacak.

Öğrenciler bu seneki LGS tercih döneminde 2024 yılına ait taban puanları ve yüzdelik dilimlere göre hareket edecek. Güncel taban puanlara ve yüzdelik dilimlere, sonuçlar açıklandıktan sonra e-Okul üzerinden erişim sağlanabilecek.

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LGS TERCİHİ YAPARKEN PUAN MI, YÜZDELİK DİLİM Mİ ÖNEMLİ?

LGS tercih sürecinde öğrencilerin en çok sorduğu sorulardan biri "LGS tercihi yaparken puan mı, yüzdelik dilim mi önemli?" oluyor. Sınavın zorluk seviyesi her yıl değişebileceğinden, puanlar yıllar arasında farklılık gösterebiliyor.

Ama yüzdelik dilimler öğrencinin genel sıralamadaki konumunu belirlediği için çok daha sağlıklı bir değerlendirme imkanı sunuyor. Uzmanlar, tercih sürecinde yüzdelik dilime göre plan yapılmasını tavsiye ediyor.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre LGS sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü erişime açılacak.

Öğrenciler, sonuçlarına MEB’in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile giriş yaparak ulaşabilecek.

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LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih süreci başladığında öğrenciler ilk olarak “yerel yerleştirme” sistemi üzerinden tercih yapmak zorunda.

Adaylar kayıt alanlarında yer alan okullardan en fazla 5 okul seçecek, bu tercihlerden en az 3’ü kendi kayıt alanından olmak zorunda olacak.

Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi türlerinden ise en fazla 3 okul yazılabilecek.

Yerel yerleştirme tercihi yaptıktan sonra, sınavla öğrenci alan okullar arasından da merkezi puana göre en fazla 10 okul tercihi yapılabilecek. Ayrıca pansiyonlu okullardan da en çok 5 okul seçilebilecek.