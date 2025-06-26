LGS soruları sızdırıldı mı? Bakan Tekin açıkladı: Suç duyurusunda bulunduk

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin girdiği LGS sınavıyla ilgili soruların sızdırıldığı iddiası ortalığı karıştırmıştı. Bakan Tekin, iddiayı yalanladı kitapçığın sınavdan 1 saat sonra paylaşıldığını söyleyip "Ama sınavın güvenliğini riske edecek hiçbir durum söz konusu değil. Buna rağmen biz o yayını yapan kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 milyon öğrenci 15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girdi. Ancak sınav 'sorular çalındı' iddiasıyla gündeme geldi.

MEB, soruların çalındığı iddiasını yalanlarken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de açıklama geldi.

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TGRT Haber canlı yayınına katılan Tekin, 2013 yılında TEOG sınavından örnek vererek iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve asılsız iddiayı yayan kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

"ÖĞRENCİLERİN DUYGULARI İSTİSMAR EDİLİYOR"

Tekin'in açıklaması özetle şöyle:

Bir kere burada gerçek olanla hayali olan konular birbirine karıştırılıyor. 2013 yılında TEOG kapsamında biz Ekim ayı sonunda bir deneme sınavı yaptık. Pilot iller seçtik. Birisi bizim deneme maksatlı kitapçığı almış, biz normal sınavı yaptığımızda sınav sabahı, "Soru kitapçığını aldım" diye bastı. Bunu açıklayıncaya kadar ortalık birbirine giriyor.

Çok üzgünüm ama burada velilerin, öğrencilerin duygularını istismar eden, gasp edici insanlar var. Öğretmen arkadaşlarımızın ve okullardaki idarecilerin emeklerini gasp eden, yalan bilgiler yayanlar var.

"ARZU ETTİĞİMİZ SAATTEN ÖNCE AÇIKLANDI"

LGS sınavında soru kitapçığımız, bizim arzu ettiğimiz saatten daha önce açıklandı. Fakat sabah sınav başlayıp, sınav tamamlandıktan 1 saat sonra, 11.57'de sosyal medyada paylaşılıyor.

Bu bizim istediğimiz saatten daha doğru saatte yayınlandı. Ama sınavın güvenliğini riske edecek hiçbir durum söz konusu değil. Buna rağmen biz o yayını yapan kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Sınavın sözel kısmı tamamlandıktan, kitapçıklar tamamlandıktan sonra... Teftiş kurulundaki arkadaşlarımız araştırıyorlar: