Bakan Tekin TGRT Haber'de... Canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TGRT Haber'de gündeme ilişkin soruları cevaplıyor.

Okullarda serbest kıyafet uygulaması neden kaldırıldı? Yeni müfredat tüm sınıflarda ne zaman uygulanacak? 12 yıllık zorunlu eğitimde değişikliğe gidilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in sorularını cevaplıyor.

Tekin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, 2024-2025 yılı itibariyle her kademenin ilk sınıfında uygulamaya başladık. Gelecek yıldan itibaren de 2. sınıflarla da devam edecek. Yani okul öncesi, ilkokul 1-2, ortaokul 5-6, lise 9-10 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile devam edecek. Bir sonraki yıl 3. sınıflara gelmiş olacak.

Biz programlarla ilgili neyden rahatsızdık, neden değiştirdik? 2013 yılında müsteşarlık görevine başlayınca birçok uluslararası toplantıya katıldım. Türkiye eğitim sistemi ile ilgili rahatsızlık, hâlâ çocuklara bilgi edinmeyle ilgili raporlarla uyarılarda bulunuyorlardı. 'Bunu dönüştürmeniz lazım' deniyordu. Biz bunu değiştirdik. O kadar hızlı değişim, dönüşüm içindeyiz ki, her şey değişiyor. Coğrafi sınırlar bile... Biz başlarken çağa ayak uyduran, çağın bize önerdiği eğitim felsefesiyle uyumlu beceri odaklı bir program yapacağız dedik. Bu program dinamik olacak dedik. Belirli aralıklarla yenilenecek. Her yaz bir değerlendirme yapacağız ve revize edilmesi gereken bir şey varsa... Sürekli güncellenecek. Bunu kabul etmemiz lazım. Bu bizim ana ölçütlerimizden bir tanesi.

Bir 'katılımcı bir mantıkla işi yürüteceğiz' dedik. Yaptığımız her icraatı öğretmenler odası toplantısıyla, sektörde çalışan kişilerle istişareler ediyoruz. Onun neticesinde yapacağımız şeyleri düzenlemelerimizi yapıyoruz. Maarif Modeli ile ilgili uygulamayla ilgili geri dönüş alacağız dedik. İlgili genel müdürlülükler, uygulandığı yılla ilgili faaliyet yapacaklar. İkincisi bu programların ölçülmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili olarak Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetlerimiz var. Orası izleme-değerlendirme yapacak. Üç, bakanlığımızın Teftiş Kurulu Başkanlığı değerlendirme yapacak. İç Denetim Başkanlığımız izleme ve değerlendirme faaliyeti yapacak. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız... Artı il ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüz faaliyetlerini yaptı. Bir de öğretmen arkadaşlarımızın geri dönüş yapabildiği linkler oluşturduk, onların geri dönüşleri oldu. Bu müfredatla ilgili İzleme-Değerlendirme raporları doğrultusunda tekrar gözden geçireceğiz.

Programa itiraz edenler şu an teşekkür ediyor. Kararlarımızı eğitimcilerimizle alıyoruz.

Öğretmenler de bu işe bence inandı. Zaten onlar bizle hareket etmezlerse, onlarla birlikte çalışmayı beceremezsek yapmaya çalıştığımız hiçbir şeyin karşılığı olmayacak.

Ayrıntılar geliyor...